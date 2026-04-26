“Ai un corp perfect!” A reacţionat imediat după ce a văzut-o pe Sorana Cîrstea pe stadionul lui Real Madrid

Sorana Cîrstea s-a antrenat sâmbătă pe stadionul lui Real Madrid, înainte de meciul cu Coco Gauff de la turneul de la Madrid, ce va avea loc duminică.
Pe arena “Santiago Bernabeu” a fost instalat un teren de antrenament, iar românca de 36 de ani de pe locul 26 mondial s-a aflat printre jucătoarele care s-au antrenat pe celebrul stadion.
Sorana Cîrstea s-a antrenat pe “Santiago Bernabeu”
Sorana a postat pe Instagram imagini de la antrenamentul ce va rămâne sigur o amintire de neuitat pentru sportiva noastră aflată la ultimul ei an din carieră.
Atunci când a văzut pozele, Belinda Bencic a ţinut să o complimenteze pe rivala din circuit. “Body goals” a fost mesajul jucătoarei din Elveţia, care se traduce simplu în limba română prin “corpul perfect”.
Sorana Cîrstea, în turul 3 de la Madrid
Pentru a ajunge în turul 3 de la Madrid, Sori a trecut de italianca Tyra Caterina Grant, locul 262 WTA, scor 6-2, 7-6 (5), într-o oră şi 25 de minute.
Jucătoarele calificate în turul trei şi-au asigurat un premiu de 54.110 euro şi 65 de puncte.
