Reacţia Soranei Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Madrid: “Îmi doresc să ies pe uşa din faţă a tenisului”

Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 26 WTA) a reacţionat, după ce s-a calificat în turul 3 la turneul de 1.000 de puncte de la Madrid. Cîrstea a învins-o fără mari emoţii pe italianca Tyra Caterina Grant (18 ani, locul 262 WTA), cu 6-2, 7-6(5), la capătul unui meci care a durat o oră și 26 de minute.

După victorie, Sorana Cîrstea a discutat şi despre acest meci, dar şi despre duelul “de foc” cu Coco Gauff, din turul 3 de la Madrid. Americanca în vârstă de 22 de ani este pe locul 3 mondial.

Sorana Cîrstea se aşteaptă la un meci extrem de greu cu Coco Gauff: “Îi plac condiţiile de aici”

“(n.r: despre meciul cu italianca Grant) A fost un prim set bun, apoi un set doi în care puțin am scăzut nivelul, dar mă bucur că am putut să termin în două seturi și că nu am stat foarte mult pe teren.

Mă bucur să am acest rezultat în ultimul an. Îmi doresc să ies pe ușa din față a tenisului și să fiu cu capul sus și cred că voi putea să fac asta la final de an.

(n.r: despre meciul cu Coco Gauff) Este un meci complicat. Am jucat cu ea la Miami în turul 4, cred că acum o lună. Am avut foarte multe șanse să câștig acel meci. O știu destul de bine din punct de vedere tactic, și ea mă cunoaște, normal. Știu că joacă un pic mai bine pe zgură, așa că va fi sigur un meci dificil. Îi plac condițiile de aici, se mișcă extrem de bine, servește bine”, a declarat Sorana Cîrstea pentru gsp.ro.