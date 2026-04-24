Reacţia Soranei Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Madrid: “Îmi doresc să ies pe uşa din faţă a tenisului”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 aprilie 2026, 19:59

Sorana Cîrstea, la turneul de la Madrid / Profimedia Images

Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 26 WTA) a reacţionat, după ce s-a calificat în turul 3 la turneul de 1.000 de puncte de la Madrid. Cîrstea a învins-o fără mari emoţii pe italianca Tyra Caterina Grant (18 ani, locul 262 WTA), cu 6-2, 7-6(5), la capătul unui meci care a durat o oră și 26 de minute.

După victorie, Sorana Cîrstea a discutat şi despre acest meci, dar şi despre duelul “de foc” cu Coco Gauff, din turul 3 de la Madrid. Americanca în vârstă de 22 de ani este pe locul 3 mondial.

“(n.r: despre meciul cu italianca Grant) A fost un prim set bun, apoi un set doi în care puțin am scăzut nivelul, dar mă bucur că am putut să termin în două seturi și că nu am stat foarte mult pe teren.

Mă bucur să am acest rezultat în ultimul an. Îmi doresc să ies pe ușa din față a tenisului și să fiu cu capul sus și cred că voi putea să fac asta la final de an.

(n.r: despre meciul cu Coco Gauff) Este un meci complicat. Am jucat cu ea la Miami în turul 4, cred că acum o lună. Am avut foarte multe șanse să câștig acel meci. O știu destul de bine din punct de vedere tactic, și ea mă cunoaște, normal. Știu că joacă un pic mai bine pe zgură, așa că va fi sigur un meci dificil. Îi plac condițiile de aici, se mișcă extrem de bine, servește bine”, a declarat Sorana Cîrstea pentru gsp.ro.

În turul trei al turneului de 1.000 de puncte de la Madrid va fi prezentă o altă româncă, Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 33 WTA). Pe Cristian o aşteaptă un meci infernal în turul 3, contra liderului mondial, Aryna Sabalenka (27 de ani).

Gabriela Ruse a avut şi ea o prestaţie de excepţie în turul 2. Numărul doi mondial, Elena Rybakina (26 de ani), a învins-o în decisiv pe Ruse. Românca a câştigat primul set, cu 6-4, dar le-a pierdut pe următoarele două, cu 6-3 şi 7-5. Rybakina a rupt echilibrul în decisiv cu break-ul de la 5-5. Kazaha şi-a făcut ulterior serviciul şi a câştigat partida, după aproximativ două ore şi jumătate de joc.

