Gigi Becali n-a stat pe gânduri! Ce a făcut imediat după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB

Gigi Becali i-a promis lui Mirel Rădoi că nu se va băga la echipă peste el pe toată durata contractului pe care antrenorul o va avea la FCSB. Şi s-a ţinut de cuvânt.

Numai că Mirel Rădoi a ales să accepte oferta de la Gaziantep şi a părăsit-o pe FCSB după numai cinci meciuri petrecute pe bancă, din al doilea său mandat la gruparea roş-albastră.

Decizia luată de Gigi Becali la FCSB

După plecarea lui Rădoi în Turcia, Becali nu a aşteptat prea mult pentru a reveni la vechile obiceiuri şi s-a implicat imediat la meciul cu Petrolul (3-1).

“Normal că m-am întors (n.r. – în iarbă). Eu fără iarbă nu pot! Am putut o perioadă scurtă (n.r. după instalarea lui Mirel Rădoi), poate puteam și mai mult, dar iarba e iarbă!”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Gigi Becali a făcut din nou schimbările la FCSB

După ce Gigi Becali a revenit „la butoane”, Ștefan Târnovanu a fost trecut pe banca de rezerve la meciul cu Petrolul, în locul lui fiind titularizat Matei Popa. Târnovanu a fost inclus în echipa de start de Mirel Rădoi la ultimele două meciuri, cu Farul și Oțelul.