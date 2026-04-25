Șoc la WTA Madrid! Iga Swiatek, eliminată în turul al treilea. Poloneza a părăsit terenul în lacrimi

Daniel Işvanca Publicat: 25 aprilie 2026, 18:22

Iga Swiatek / X

Iga Swiatek s-a oprit în turul trei la turneul WTA de la Madrid, după ce a abandonat în setul decisiv al disputei cu Ann Li, ocupanta locului 34 mondial.

Sportiva poloneză a acuzat probleme medicale pe parcursul acestei dispute și s-a văzut nevoită să renunțe, părăsind terenul de la Caja Magica în lacrimi.

Iga Swiatek continuă sezonul de coșmar în circuitul WTA și este în pericol să rateze Roland Garros. Poloneza, fostă lideră mondială, a fost eliminată în turul trei la Madrid, fiind chinuită de problemele medicale.

După două ore și 14 minute de joc, la scorul de 1-1 la seturi și 3-0 în favoarea lui Ann Li în decisiv, Swiatek a abandonat disputa, fiind vizibil afectată de probleme de ordin medical.

La părăsirea arenei de la Caja Magica, Iga a fost surprinsă în lacrimi, extrem de dezamăgită de parcursul jocului și de problema survenită în timpul disputei.

