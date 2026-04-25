Șoc la WTA Madrid! Iga Swiatek, eliminată în turul al treilea. Poloneza a părăsit terenul în lacrimi

Iga Swiatek s-a oprit în turul trei la turneul WTA de la Madrid, după ce a abandonat în setul decisiv al disputei cu Ann Li, ocupanta locului 34 mondial.

Sportiva poloneză a acuzat probleme medicale pe parcursul acestei dispute și s-a văzut nevoită să renunțe, părăsind terenul de la Caja Magica în lacrimi.

Iga Swiatek a abandonat în disputa cu Ann Li

Iga Swiatek continuă sezonul de coșmar în circuitul WTA și este în pericol să rateze Roland Garros. Poloneza, fostă lideră mondială, a fost eliminată în turul trei la Madrid, fiind chinuită de problemele medicale.

După două ore și 14 minute de joc, la scorul de 1-1 la seturi și 3-0 în favoarea lui Ann Li în decisiv, Swiatek a abandonat disputa, fiind vizibil afectată de probleme de ordin medical.

La părăsirea arenei de la Caja Magica, Iga a fost surprinsă în lacrimi, extrem de dezamăgită de parcursul jocului și de problema survenită în timpul disputei.