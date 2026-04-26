Sorana Cîrstea – Coco Gauff se joacă ACUM. Românca a luat primul set contra numărului 3 WTA

Alex Masgras Publicat: 26 aprilie 2026, 13:00

Sorana Cîrstea / Getty Images

Sorana Cîrstea o va întâlni pe Coco Gauff în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Madrid. Partida de pe Manolo Santana Stadium, arena principală a turneului din capitala Spaniei, va începe la ora 12:00 şi va fi transmisă în format LIVE SCORE pe AS.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Românca a venit la Madrid după un parcurs bun la Rouen, acolo unde ar fi trebuit să joace în semifinale cu Podrez, dar a abandonat înaintea partidei din cauza unor probleme medicale. Ea a debutat apoi cu dreptul în turneul spaniol, după ce a învins-o pe Grant Tyra Caterina în turul al doilea, scor 6-2, 7-6.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff LIVE SCORE

6-4, 1-0: Început excelent al setului secund. Sorana Cîrstea a făcut un nou break.

6-4: Sorana Cîrstea a luat primul set al meciului cu Coco Gauff.

5-4: Sorana Cîrstea este la un singur game de câştigarea primului set.

Reclamă
Reclamă

4-2: Game foarte bun pe serviciul Soranei Cîrstea. Românca îşi confirmă break-ul.

3-2: Sorana Cîrstea a revenit în avantaj după ce a câştigat un nou game pe serviciul adversarei.

2-2: Coco Gauff şi-a recuperat break-ul.

Ea este tânăra care a sfârşit în bolidul condus de iubit, în Constanţa: "S-au nenorocit 2 familii"Ea este tânăra care a sfârşit în bolidul condus de iubit, în Constanţa: "S-au nenorocit 2 familii"
Reclamă

2-1: Break pentru Sorana Cîrstea, care va servi după pauză pentru a se desprinde pe tabelă. Început foarte bun al româncei.

Update 12:05: A început meciul de la Madrid.

Cap de serie numărul 25, Sorana Cîrstea nu a evoluat în primul tur de la Madrid. Şi Coco Gauff, a treia favorită a turneului din Spania, a stat în primul tur. În primul meci din capitala Spaniei, ea a trecut de Leolia Jeanjean.

Spre deosebire de Sorana Cîrstea, care se află deja la al treilea turneu pe zgură în acest sezon, Coco Gauff a bifat doar trei partide pe această suprafaţă în 2026, primele două la Stuttgart.

În ceea ce priveşte duelurile directe, Coco Gauff a câştigat ambele partide disputate cu Sorana Cîrstea, ambele pe hard. Prima a avut loc pe hard, în 2020, la Australian Open, în timp ce a doua a avut loc în urmă cu o lună, la Miami. Acolo, americanca s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-2, după 2 ore şi 3 minute de joc.

Reclamă
