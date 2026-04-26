Sorana Cîrstea – Coco Gauff se joacă ACUM. Românca a luat primul set contra numărului 3 WTA

Sorana Cîrstea o va întâlni pe Coco Gauff în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Madrid. Partida de pe Manolo Santana Stadium, arena principală a turneului din capitala Spaniei, va începe la ora 12:00 şi va fi transmisă în format LIVE SCORE pe AS.ro.

Românca a venit la Madrid după un parcurs bun la Rouen, acolo unde ar fi trebuit să joace în semifinale cu Podrez, dar a abandonat înaintea partidei din cauza unor probleme medicale. Ea a debutat apoi cu dreptul în turneul spaniol, după ce a învins-o pe Grant Tyra Caterina în turul al doilea, scor 6-2, 7-6.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff LIVE SCORE

6-4, 1-0: Început excelent al setului secund. Sorana Cîrstea a făcut un nou break.

6-4: Sorana Cîrstea a luat primul set al meciului cu Coco Gauff.

5-4: Sorana Cîrstea este la un singur game de câştigarea primului set.