Ce i-a putut spune un jurnalist lui Pep Guardiola, chiar la conferinţa de presă. Cum a reacţionat managerul

Alex Masgras Publicat: 26 aprilie 2026, 11:56

Pep Guardiola, în timpul semifinalei Cupei Angliei dintre Manchester City şi Southampton / Profimedia

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a intrat într-un schimb de replici cu jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă de la finalul semifinalei Cupei Angliei pe care a câştigat-o sâmbătă după-amiază, pe Wembley. “Cetăţenii” s-au impus cu 2-1 în faţa lui Southampton, asta după ce au întors rezultatul în ultimele minute.

Azaz a deschis scorul pentru “sfinţi” în minutul 79. Doku şi Nico au marcat apoi în minutele 82, respectiv 87, trimiţând echipa lui Pep Guardiola într-o nouă finală FA Cup.

Pep Guardiola i-a dat dreptate unui jurnalist, care a menţionat prezenţa în număr redus a fanilor lui Manchester City pe Wembley, în semifinalele Cupei Angliei

Ajuns în sala în care se ţintea conferinţa de presă, Pep Guardiola a remarcat numărul redus de jurnalişti prezenţi: “Nu sunt prea mulţi jurnalişti, de parcă nu ar fi important”, a spus antrenorul lui Manchester City.

Un jurnalist i-a dat replica imediat: “Exact ca susţinerea voastră”.

Pep Guardiola i-a dat însă dreptate jurnalistului respectiv: “Da, ai dreptate. Vor veni la finală (n.r. suporterii lui City). Vei vedea”.

Manchester City – Southampton 2-1, în semifinalele Cupei Angliei

Manchester City a obținut biletele pentru finala Cupei Angliei, după ce a învins-o cu scorul de 2-1 pe Southampton. Formația antrenată de Pep Guardiola luptă pentru alte două trofee, după ce a cucerit și Cupa Ligii Angliei.

Scorul a fost deschis pe Wembley de Aza în minutul 79, însă „cetățenii” au revenit în stil de mare echipă și au întors rezultatul în timpul regulamentar.

Jeremy Doku (min. 83) și Nico (min. 87) au punctat pentru City, care va întâlni în ultimul act al competiției câștigătoarea disputei dintre Chelsea și Leeds United.

