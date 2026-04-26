Ce i-a putut spune un jurnalist lui Pep Guardiola, chiar la conferinţa de presă. Cum a reacţionat managerul

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a intrat într-un schimb de replici cu jurnaliştii prezenţi la conferinţa de presă de la finalul semifinalei Cupei Angliei pe care a câştigat-o sâmbătă după-amiază, pe Wembley. “Cetăţenii” s-au impus cu 2-1 în faţa lui Southampton, asta după ce au întors rezultatul în ultimele minute.

Azaz a deschis scorul pentru “sfinţi” în minutul 79. Doku şi Nico au marcat apoi în minutele 82, respectiv 87, trimiţând echipa lui Pep Guardiola într-o nouă finală FA Cup.

Pep Guardiola i-a dat dreptate unui jurnalist, care a menţionat prezenţa în număr redus a fanilor lui Manchester City pe Wembley, în semifinalele Cupei Angliei

Ajuns în sala în care se ţintea conferinţa de presă, Pep Guardiola a remarcat numărul redus de jurnalişti prezenţi: “Nu sunt prea mulţi jurnalişti, de parcă nu ar fi important”, a spus antrenorul lui Manchester City.

Un jurnalist i-a dat replica imediat: “Exact ca susţinerea voastră”.

Pep Guardiola i-a dat însă dreptate jurnalistului respectiv: “Da, ai dreptate. Vor veni la finală (n.r. suporterii lui City). Vei vedea”.