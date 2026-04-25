Jaqueline Cristian, capăt de drum la Madrid! Românca, eliminată în turul 3 de Aryna Sabalenka

Capăt de drum pentru Jaqueline Cristian la Madrid, după ce sportiva din România a dat în turul al treilea de la Caja Magica peste Aryna Sabalenka, lidera WTA.

După un prim set de excepție al jucătoarei din Belarus, românca a încercat să revină în meci, dar a cedat în cele din urmă și setul al doilea, scor 6-4.

Jaqueline Cristian nu a reușit să își ia revanșa în fața Arynei Sabalenka, iar sportiva din România a fost învinsă în turul al treilea de la Madrid de jucătoarea din Belarus.

Lidera mondială s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 25 de minute. Pentru parcursul de la turneul din capitala Spaniei, Jaqueline s-a ales cu un cec în valoare de €54,110.