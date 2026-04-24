Sorana Cîrstea, ocazia revanșei în turul 3 la Madrid! Românca o va întâlni pe Coco Gauff

Daniel Işvanca Publicat: 24 aprilie 2026, 19:33

Sorana Cîrstea / Profimedia

Sorana Cîrstea va juca în turul trei în cadrul turneului WTA de la Madrid, la fel ca Jaqueline Cristian, însă ambele românce vor avea confruntări de foc, împotriva unor jucătoare de calibru din circuitul mondial.

Dacă Jaqueline va da piept cu lidera WTA, Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea va da mai departe peste o veche cunoștință, Coco Gauff, cea care i-a oprit parcursul de la Miami.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff, în turul 3 la Madrid

Sorana Cîrstea s-a calificat vineri în turul al treilea la Madrid, după ce a trecut în două seturi de Tyra Caterina Grant, ocupanta locului 262 mondial.

Românca va avea o misiune infernală mai departe, urmând să o înfrunte pe Coco Gauff (locul 3 WTA). Americanca s-a calificat fără mari emoții în această fază a competiției, după ce a trecut de Leolia Jeanjean, scor 6-3, 6-0.

Cele două s-au întâlnit ultima oară la turneul de la Miami, mai exact în faza optimilor, acolo unde jucătoarea din Statele Unite ale Americii s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-2.

O calificare mai departe ar veni la pachet și cu un cec în valoare de €92,470 pentru Sorana Cîrstea, care și-a adjudecat deja un cec de €54,110 pentru prezența în turul al treilea.

Recomandări

Citește și:
Sectorul din România care a intrat în declin pe fondul haosului politic: "Decizia e pur emoţională"
Observator
Sectorul din România care a intrat în declin pe fondul haosului politic: "Decizia e pur emoţională"
Guvernatorul Deltei, demis la propunerea Dianei Buzoianu, a solicitat în instanță salariu și sporuri la nivel maxim. Ce s-a întâmplă cu dosarul
Fanatik.ro
Guvernatorul Deltei, demis la propunerea Dianei Buzoianu, a solicitat în instanță salariu și sporuri la nivel maxim. Ce s-a întâmplă cu dosarul
21:32

Tavi Popescu, primul gol după 354 de zile! Când marcase ultima oară
21:25

VideoJurnal Antena Sport | Joacă mai cu foc pe rock
21:22

VideoJurnal Antena Sport | Alegeri cu perdea
21:19

LIVE TEXTFCSB – Petrolul 2-0. Campioana, repriză de excepție pe Arena Națională!
21:05

VideoJurnal Antena Sport | Recordul e în așteptare
21:04

Florin Tănase, în formă maximă la FCSB. Cifre excelente, după golul marcat cu Petrolul
Vezi toate știrile
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 4 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 5 Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB 6 Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”