Sorana Cîrstea, ocazia revanșei în turul 3 la Madrid! Românca o va întâlni pe Coco Gauff

Sorana Cîrstea va juca în turul trei în cadrul turneului WTA de la Madrid, la fel ca Jaqueline Cristian, însă ambele românce vor avea confruntări de foc, împotriva unor jucătoare de calibru din circuitul mondial.

Dacă Jaqueline va da piept cu lidera WTA, Aryna Sabalenka, Sorana Cîrstea va da mai departe peste o veche cunoștință, Coco Gauff, cea care i-a oprit parcursul de la Miami.

Sorana Cîrstea – Coco Gauff, în turul 3 la Madrid

Sorana Cîrstea s-a calificat vineri în turul al treilea la Madrid, după ce a trecut în două seturi de Tyra Caterina Grant, ocupanta locului 262 mondial.

Românca va avea o misiune infernală mai departe, urmând să o înfrunte pe Coco Gauff (locul 3 WTA). Americanca s-a calificat fără mari emoții în această fază a competiției, după ce a trecut de Leolia Jeanjean, scor 6-3, 6-0.

Cele două s-au întâlnit ultima oară la turneul de la Miami, mai exact în faza optimilor, acolo unde jucătoarea din Statele Unite ale Americii s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 6-2.