Sorana Cîrstea, poză de colecţie cu Rafael Nadal! Cum l-a numit tenismena din România pe marele campion spaniol - Antena Sport

Sorana Cîrstea, poză de colecţie cu Rafael Nadal! Cum l-a numit tenismena din România pe marele campion spaniol Sorana Cîrstea şi Rafael Nadal / Instagram Sorana Cîrstea Sorana Cîrstea a făcut o poză de colecţie cu Rafael Nadal! Cei doi s-au fotografiat împreună la Roland Garros. Ambii se pregătesc pentru turneul de Grand Slam de la Paris. Sorana Cîrstea l-a numit pe Rafael Nadal „modelul" ei. Nadal este deţinătorul a 22 de titluri de Grand Slam. 14 dintre acestea au fost cucerite la Roland Garros. Sorana Cîrstea, poză de colecţie cu Rafael Nadal! Cum l-a numit tenismena din România pe marele campion spaniol „Cu modelul meu, într-o zi de antrenamente, în regatul zgurii", a scris Sorana Cîrstea pe InstaStory, publicând poza cu ea şi Rafael Nadal. Sorana Cîrstea va avea parte de un adversar dificil în primul tur de la Roland Garros. Ea o va întâlni pe Anna Blinkova (locul 45 WTA). Românca şi rusoaica s-au mai întâlnit o singură dată până acum. Sorana a avut câştig de cauză. Rafael Nadal va avea parte de un duel „de foc" în primul tur. Spaniolul îl va întâlni pe germanul Alexander Zverev, care tocmai a câştigat turneul de la Roma.

4

Rafael Nadal a avut parte de un an foarte dificil. Spaniolul se află pe locul 276 mondial. El a avut nevoie de wild-card-uri pentru a participa la turnee. Este, cel mai probabil, ultimul an al lui Rafael Nadal în tenisul profesionist. „Matadorul” chiar a anunţat, într-o conferinţă de presă, că, cel mai probabil, se va retrage la finalul acestui an.

Sorana Cîrstea a fost învinsă în primul tur la Strasbourg

Sorana Cîrstea a fost eliminată în primul tur la precedentul turneu, cel de la Strasbourg. Românca a fost învinsă de poloneza Magda Linette cu 5-7, 5-7, în primul tur al turneului WTA 500 de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 802.237 de euro.

Cîrstea s-a înclinat după aproape două ore de joc (1 h 53 min) în faţa polonezei care a egalat acum situaţia în meciurile directe, 3-3.

Fiecare jucătoare a avut 11 şanse de break, dar Cîrstea a salvat cinci, în timp ce Linette (32 ani, 50 WTA) a anulat şapte. Cele două s-au înfruntat şi în 2021 la Strasbourg, Cîrstea câştigând atunci cu 3-6, 6-4, 6-2, după care a fost învinsă în finală de cehoaica Barbora Krejcikova cu 6-3, 6-3. Sorana Cîrstea s-a ales cu un cec de 8.550 de euro şi un punct WTA pentru participare. Rafael Nadal, anunţ care le dă speranţe fanilor, înainte de meciul de la Roland Garros 2024, cu Alexander Zverev Rafael Nadal a făcut un anunţ care le dă speranţe fanilor, înainte de meciul uriaş cu Alexander Zverev, de la Roland Garros 2024. Matadorul nu e sigur că se află la ultima ediţie a Openului francez şi şi-a lăsat o marjă pentru o retragere în 2025. Nadal a picat la tragerea la sorţi a tabloului masculin cu favoritul 4, Alexander Zverev. Acesta va fi primul său adversar în tentativa care pare o misiune imposibilă de a câştiga al 15-lea trofeu la Roland Garros. „Este ăsta ultimul meu Roland Garros? Probabil că da, dar nu vreau să spun 100%. Nu vreau să închid ușa. Acest loc este magic pentru mine. S-ar putea să spun ‘da’ peste câteva luni, dar acum mă simt mai bine decât în urmă cu o lună și jumătate. Mă bucur de tenis și mă simt competitiv la antrenamente. Pot juca împotriva oricui și nu mă simt mai rău decât alții. Asta îmi dă speranță. Am progresat încă de la Roma, mai ales în ceea ce privește mișcarea. Pot alerga fără restricții acum.

Nu sunt neliniştit, sunt concentrat să încerc să joc. Poate voi repeta dezastrul de la Roma, dar în mintea mea îmi voi da șansa de a fi competitiv aici. Răspunsul îl vom afla luni”, a declarat Rafael Nadal.

