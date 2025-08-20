Csikszereda, reclamată de FRF la Comisia de Disciplină. Ciucanii, blamați pentru promovarea Ținutului Secuiesc - Antena Sport

Federația Română de Fotbal a reclamat-o pe Csikszereda la Comisia de Discplină și Etică a FRF pentru decizia luată de club la ultimul meci disputat în campionat. Înainte de startul partidei cu Universitatea Craiova, copiii care au intrat pe teren de mână cu fotbaliștii purtau tricouri care promovau Ținutul Secuiesc, asepct care contravine unui comunicat emis de Ministerul de Externe în 2023.

Sesizarea făcută de FRF a venit la inițiativa secretarului general, Radu Vișan, iar acum reprezentanții clubului sunt nevoiți să dea explicații.

Csikszereda are un caz pe masa Comisiei de Disciplină

Cei de la Csikszereda au atras atenția înainte de partida din campionat cu Universitatea Craiova de etapa trecută, atunci când copiii care au intrat pe teren alături de fotbaliști purtau tricouri care promovau Ținutul Secuiesc. Concret, echipamentul lor era unul albastru, culoarea steagului Ținutului Secuiesc, iar pe tricou figura inclusiv stema și textul Szekelyfold (n.r. – Ținutul Secuiesc), la care se adaugă semiluna și soarele, simbolurile de pe steagul Ținutului Secuiesc.

În urma celor întâmpate, cei de la Golazo au cerut un punct de vedere al conducerii federației asupra a ce s-a întâmplat, iar răspunsul a fost următorul: “Ca urmare a solicitării dumneavoastră, putem confirma că secretarul general al FRF, Radu Vișan, a sesizat Comisia de Disciplină. Astfel, fiind un dosar pe masa Comisiei, nu putem face alte comentarii“.

Astfel, Csikszereda a fost reclamată la Comisia de Discplină și Etică a FRF de către persoana care poate face astfel de sesizări dacă observatorul nu notează nimic în raport, mai exact secretarul general. Ciucanii se vor prezenta pentru a-și expune punctul de vedere, iar ce s-a întâmplat în trecut în astfel de cazuri indică maxim o amendă pentru formația din Harghita. Cu toate acestea, dacă acțiunile respective se repetă, Csikszereda ar putea ajunge să aibă terenul suspendat.