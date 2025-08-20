"E special să porţi numărul 10". Kylian Mbappe, prima reacţie după debutul în noul sezon cu Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe a oferit prima reacţie, după ce Real Madrid a disputat primul meci din noul sezon de La Liga, cu Osasuna, câştigat cu 1-0. El a afirmat că “este special să porți numărul 10”.

“Este ceva foarte special. Este un număr important aici la Real Madrid. Eu am purtat numărul 9, care era și el important. Am șansa de a avea două numere importante în două sezoane”, a spus Mbappe.

“Și, ei bine, nu cred că asta se va schimba în fiecare sezon, dar traversez un moment bun. Însă, așa cum am spus, cel mai important lucru este să joc aici, pe Bernabeu, cu Real Madrid, iar restul va urma”, a adăugat Mbappe.

Mbappe, căpitanul selecționatei Franței și cel mai bun marcator din La Liga în sezonul trecut, a transformat penalty-ul care a adus victoria madrilenilor și pe care tot el l-a obținut, în debutul reprizei secunde (min. 51).

Kylian Mbappe, desemnat omul meciului, va avea din ocazia să-și etaleze forma bună din acest debut de sezon duminică seara, pe terenul nou promovatei Oviedo.