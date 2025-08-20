"E special să porţi numărul 10". Kylian Mbappe, prima reacţie după debutul în noul sezon cu Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe a oferit prima reacţie, după ce Real Madrid a disputat primul meci din noul sezon de La Liga, cu Osasuna, câştigat cu 1-0. El a afirmat că “este special să porți numărul 10”.
“Este ceva foarte special. Este un număr important aici la Real Madrid. Eu am purtat numărul 9, care era și el important. Am șansa de a avea două numere importante în două sezoane”, a spus Mbappe.
“Și, ei bine, nu cred că asta se va schimba în fiecare sezon, dar traversez un moment bun. Însă, așa cum am spus, cel mai important lucru este să joc aici, pe Bernabeu, cu Real Madrid, iar restul va urma”, a adăugat Mbappe.
Mbappe, căpitanul selecționatei Franței și cel mai bun marcator din La Liga în sezonul trecut, a transformat penalty-ul care a adus victoria madrilenilor și pe care tot el l-a obținut, în debutul reprizei secunde (min. 51).
Kylian Mbappe, desemnat omul meciului, va avea din ocazia să-și etaleze forma bună din acest debut de sezon duminică seara, pe terenul nou promovatei Oviedo.
Xabi Alonso a oferit scurte declaraţii despre Kylian Mbappe, după ce starul francez a marcat la debutul în noul sezon la Real Madrid. “Galacticii” au câştigat partida din runda inaugurală de La Liga, scor 1-0, cu Osasuna.
Xabi Alonso a declarat că în noul sezon, Kylian Mbappe pare a fi mult mai motivat. Antrenorul lui Real Madrid este de părere că tricoul cu numărul 10, “moştenit” de la Luka Modric, reprezintă o motivaţie în plus pentru starul francez.
“Au fost lucruri bune şi unele care trebuie îmbunătăţite, drumul e lung. Ne-a lipsit prospeţimea, dar victoria ne oferă linişte. Trebuie să analizăm lucrurile pentru a ne îmbunătăţi. Sunt şi părţi pozitive, începând cu rezultatul. După două săptămâni de pregătire, împotriva unei echipe care a avut mai mult timp la dispoziţie pentru a se antrena, ne-au lipsit anumite lucruri, dar asta ne va oferi stabilitate pentru a continua.
(N.r. Despre Kylian Mbappe) Simt că vrea mai mult, aţi putut vedea asta azi. Nu ştiu dacă e datorită tricoului cu numărul 10, dar asta arată”, a declarat Xabi Alonso, conform marca.com, după Real Madrid – Osasuna 1-0.
