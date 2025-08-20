Adrian Mutu s-a convins de Nicolae Stanciu, după debutul cu un gol fabulos de la Genoa: "Nu-i ușor" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a avut parte de un debut de vis în primul său meci oficial pentru Genoa. Mijlocașul de 32 de ani a marcat grație unui voleu superb în partida din Cupa Italiei contra celor de la L.R. Vicenza, iar reacțiile din România nu au întârziat să apară.
Recent, Adrian Mutu a vorbit și el despre debutul lui Stanciu în tricoul “grifonilor” și s-a arătat încrezător în viitorul căpitanului echipei naționale.
Adrian Mutu, despre Stanciu: “E un jucător care se poate adapta”
Ajuns la formația “rossoblu” în vară după ce a plecat de la Damac, Stanciu și-a făcut simțită prezența la noua echipă încă din primul meci oficial. La partida din primul tur al Cupei Italiei, Stanciu a marcat un gol superb și a contribuit la victoria echipei sale cu scorul de 3-0.
După ce românul a fost lăudat inclusiv de Patrick Vieira pentru prestația sa, nume mari din țară s-au pronunțat la rândul lor cu privire la ce îi rezervă viitorul lui Stanciu în Serie A. Adrian Mutu, “tricolorul” care a înregistrat cele mai bune performanțe în campionatul italian, este de părere că jucătorul de 32 de ani are tot ce îi trebuie să se impună la clubul patronat de Dan Șucu.
Deși a menționat că Serie A nu reprezintă un mediu facil pentru un fotbalist, “Briliantul” a transmis că are încredere în omul care poartă banderola de căpitan la echipa națională.
“Domnul Șucu merge pe planul lui de business, pe linia pe care și-a propus-o. I-a dat continuitate lui Vieira, l-a adus pe Stanciu, care eu cred că poate să reușească în Serie A fără probleme.
Am văzut că a dat și un gol frumos, chiar spectaculos, în Cupă. Mă bucur pentru el și îi urăm baftă. Nu-i ușor în Serie A, dar Stanciu e un jucător diferit!
Nu degeaba e căpitanul echipei naționale. Eu cred că e un jucător care se poate adapta și impune în Serie A“, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.
Nicolae Stanciu, după debutul cu gol de la Genoa: “Obiectivul meu contează mai puțin”
Jucătorul de 32 de ani s-a făcut remarcat la declarații încă de când a început să vorbească, pentru că a ținut să vorbească în italiană cu jurnaliștii. Ulterior, Stanciu a dat dovadă de modestie și a spus că golul propriu-zis contează mai puțin, fiind axat mai mult pe ce face alături de echipă.
“În primul rând, vreau să încerc să vorbesc italiana, dar am nevoie de puțin ajutor. Sunt fericit pentru primul meu meci pe teren propriu cu fanii noștri, care sunt extraordinari.
Cred că obiectivul meu contează mai puțin. Nu sunt un jucător care caută statistici individuale. Mă gândesc doar la echipă, ca ea să se descurce bine și să câștige meciuri. Acum să ne concentrăm pe campionat și pe meciul cu Lecce.
Nu am niciun obiectiv personal, cum ar fi goluri sau pase decisive. Mă concentrez pe echipă, pe a face mai bine decât anul trecut. Am lucrat bine în cantonament; suntem o echipă puternică, cu multă calitate.
Avem jucători tineri, talentați și alții cu experiență. Cred că este combinația potrivită. Avem o săptămână să lucrăm bine și să începem Serie A în forță, așa cum am făcut astăzi (vineri, 15 august)“, a declarat Stanciu, potrivit buoncalcioatutti.it.
