Adrian Mutu s-a convins de Nicolae Stanciu, după debutul cu un gol fabulos de la Genoa: "Nu-i ușor" - Antena Sport

Nicolae Stanciu a avut parte de un debut de vis în primul său meci oficial pentru Genoa. Mijlocașul de 32 de ani a marcat grație unui voleu superb în partida din Cupa Italiei contra celor de la L.R. Vicenza, iar reacțiile din România nu au întârziat să apară.

Recent, Adrian Mutu a vorbit și el despre debutul lui Stanciu în tricoul “grifonilor” și s-a arătat încrezător în viitorul căpitanului echipei naționale.

Adrian Mutu, despre Stanciu: “E un jucător care se poate adapta”

Ajuns la formația “rossoblu” în vară după ce a plecat de la Damac, Stanciu și-a făcut simțită prezența la noua echipă încă din primul meci oficial. La partida din primul tur al Cupei Italiei, Stanciu a marcat un gol superb și a contribuit la victoria echipei sale cu scorul de 3-0.

După ce românul a fost lăudat inclusiv de Patrick Vieira pentru prestația sa, nume mari din țară s-au pronunțat la rândul lor cu privire la ce îi rezervă viitorul lui Stanciu în Serie A. Adrian Mutu, “tricolorul” care a înregistrat cele mai bune performanțe în campionatul italian, este de părere că jucătorul de 32 de ani are tot ce îi trebuie să se impună la clubul patronat de Dan Șucu.

Deși a menționat că Serie A nu reprezintă un mediu facil pentru un fotbalist, “Briliantul” a transmis că are încredere în omul care poartă banderola de căpitan la echipa națională.