Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mutu s-a convins de Nicolae Stanciu, după debutul cu un gol fabulos de la Genoa: "Nu-i ușor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Adrian Mutu s-a convins de Nicolae Stanciu, după debutul cu un gol fabulos de la Genoa: “Nu-i ușor”

Adrian Mutu s-a convins de Nicolae Stanciu, după debutul cu un gol fabulos de la Genoa: “Nu-i ușor”

Andrei Nicolae Publicat: 20 august 2025, 14:46

Comentarii
Adrian Mutu s-a convins de Nicolae Stanciu, după debutul cu un gol fabulos de la Genoa: Nu-i ușor

Nicolae Stanciu - Adrian Mutu / Colaj Profimedia

Nicolae Stanciu a avut parte de un debut de vis în primul său meci oficial pentru Genoa. Mijlocașul de 32 de ani a marcat grație unui voleu superb în partida din Cupa Italiei contra celor de la L.R. Vicenza, iar reacțiile din România nu au întârziat să apară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Adrian Mutu a vorbit și el despre debutul lui Stanciu în tricoul “grifonilor” și s-a arătat încrezător în viitorul căpitanului echipei naționale.

Adrian Mutu, despre Stanciu: “E un jucător care se poate adapta”

Ajuns la formația “rossoblu” în vară după ce a plecat de la Damac, Stanciu și-a făcut simțită prezența la noua echipă încă din primul meci oficial. La partida din primul tur al Cupei Italiei, Stanciu a marcat un gol superb și a contribuit la victoria echipei sale cu scorul de 3-0.

După ce românul a fost lăudat inclusiv de Patrick Vieira pentru prestația sa, nume mari din țară s-au pronunțat la rândul lor cu privire la ce îi rezervă viitorul lui Stanciu în Serie A. Adrian Mutu, “tricolorul” care a înregistrat cele mai bune performanțe în campionatul italian, este de părere că jucătorul de 32 de ani are tot ce îi trebuie să se impună la clubul patronat de Dan Șucu.

Deși a menționat că Serie A nu reprezintă un mediu facil pentru un fotbalist, “Briliantul” a transmis că are încredere în omul care poartă banderola de căpitan la echipa națională.

Reclamă
Reclamă

Domnul Șucu merge pe planul lui de business, pe linia pe care și-a propus-o. I-a dat continuitate lui Vieira, l-a adus pe Stanciu, care eu cred că poate să reușească în Serie A fără probleme.

Am văzut că a dat și un gol frumos, chiar spectaculos, în Cupă. Mă bucur pentru el și îi urăm baftă. Nu-i ușor în Serie A, dar Stanciu e un jucător diferit!

Nu degeaba e căpitanul echipei naționale. Eu cred că e un jucător care se poate adapta și impune în Serie A“, a declarat Adrian Mutu, potrivit digisport.ro.

Un pensionar din Capitală, jefuit de 15.000 de euro, după ce a apelat la serviciile unei dame de companieUn pensionar din Capitală, jefuit de 15.000 de euro, după ce a apelat la serviciile unei dame de companie
Reclamă

Nicolae Stanciu, după debutul cu gol de la Genoa: “Obiectivul meu contează mai puțin”

Jucătorul de 32 de ani s-a făcut remarcat la declarații încă de când a început să vorbească, pentru că a ținut să vorbească în italiană cu jurnaliștii. Ulterior, Stanciu a dat dovadă de modestie și a spus că golul propriu-zis contează mai puțin, fiind axat mai mult pe ce face alături de echipă.

În primul rând, vreau să încerc să vorbesc italiana, dar am nevoie de puțin ajutor. Sunt fericit pentru primul meu meci pe teren propriu cu fanii noștri, care sunt extraordinari.

Cred că obiectivul meu contează mai puțin. Nu sunt un jucător care caută statistici individuale. Mă gândesc doar la echipă, ca ea să se descurce bine și să câștige meciuri. Acum să ne concentrăm pe campionat și pe meciul cu Lecce.

Nu am niciun obiectiv personal, cum ar fi goluri sau pase decisive. Mă concentrez pe echipă, pe a face mai bine decât anul trecut. Am lucrat bine în cantonament; suntem o echipă puternică, cu multă calitate.

Avem jucători tineri, talentați și alții cu experiență. Cred că este combinația potrivită. Avem o săptămână să lucrăm bine și să începem Serie A în forță, așa cum am făcut astăzi (vineri, 15 august)“, a declarat Stanciu, potrivit buoncalcioatutti.it.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Observator
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Pact ultrasecret Gică Hagi – Dan Șucu! Detalii bombă despre transferul lui Ianis Hagi. Exclusiv
15:45
Gigi Becali, noi detalii despre transferul lui Thiam la FCSB. Cum l-a convins pe Gheorghiţă să plece: “Vrea apartament”
15:43
“Cu gafe le oferi ocazia”. Momentul bizar de la tragerea de sorți din Cupă, comentat de Raul Rusescu
15:24
Cătălin Chirilă, în semifinalele probelor de 500 şi 1000 de m, la Campionatele Mondiale de la Milano
15:23
S-a doborât recordul pentru cele mai multe meciuri oficiale în fotbal. Portarul care a scris istorie
15:12
România are trei români în finale la Mondialele de Natație pentru Juniori. Robert Badea, la 200m mixt
14:24
Csikszereda, reclamată de FRF la Comisia de Disciplină. Ciucanii, blamați pentru promovarea Ținutului Secuiesc
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 2 Adrian Petre l-a înjurat pe Nicolae Dică! Scandal uriaş între cei doi: “De asta a fost dat afară de peste tot” 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: “L-am luat”. Câţi bani a plătit în schimbul lui 4 Ce jucător dispare de pe lista FCSB-ului pentru a-i face loc lui Mamadou Thiam. Anunţul lui Gigi Becali 5 Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut” 6 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Cu ce echipă negociază şi ce salariu uriaş ar putea încasa
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”