FCSB a pus în vânzare biletele pentru returul cu Aberdeen. Cât costă tichetele de pe Arena Națională - Antena Sport

FCSB a pus în vânzare biletele pentru returul cu Aberdeen. Cât costă tichetele de pe Arena Națională

Andrei Nicolae Publicat: 20 august 2025, 13:44

Jucătorii de la FCSB, în timpul meciului cu Rapid / Sport Pictures

Campioana României se pregătește să o înfrunte joi pe Aberdeen în turul play-off-ului Europa League, însă oficialii roș-albaștrilor deja încep organizarea pentru cel de-al doilea meci. În urmă cu câteva ore, FCSB a pus în vânzare biletele pentru returul care va avea loc pe Arena Națională, astfel că în acest moment se cunosc prețurile pe care trebuie să le dea fanii pentru a fi prezenți pe cel mai mare stadion al țării joia viitoare.

Manșa tur dintre Aberdeen și FCSB se joacă mâine de la ora 21:45, în timp ce returul tot joi, de la 21:30.

Cel mai ieftin bilet de la FCSB – Aberdeen costă 40 de lei

Echipa care se ocupă de ramura de comunicare pentru FCSB au postat miercuri dimineață un anunț despre biletele pentru meciul cu Aberdeen de joia viitoare. Roș-albaștrii au pus în vânzare tichetele pentru meciul tur, iar cel mai ieftin este 40 de lei, în timp cel mai scump ajunge la 300 de lei, în zona VIP 1. Prețurile biletelor pentru returul dintre FCSB și Aberdeen sunt următoarele, în funcție de zonă:

  • PELUZA – INEL 2 – 40 LEI
  • PELUZA – INEL 1 – 50 LEI
  • TRIBUNA 2 – INEL 2 – 70 LEI
  • TRIBUNA 2 – INEL 1 – 80 LEI
  • VIP 3 – 175 LEI
  • VIP 2 – 250 LEI
  • VIP 1 – 300 LEI

În plus, campioana României a venit și cu următoarele precizări suplimentare, care au devenit deja clasice pentru fani:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor, începând cu emailurile trimise după 20 august, ora 10:00!

Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului. Atenție!Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului“.

