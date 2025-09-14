Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu
Video

Jurnal Antena Sport | A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu

A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu, la Hunedoara. Câştigătorul de la Super Rally i-a dedicat victoria

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu

Jurnal Antena Sport | A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu

Jurnal Antena Sport | A fost o cursă încărcată de emoţie acasă la Mihai Leu
Jurnal Antena Sport | Kopic vrea să îi facă pe dinamovişti să viseze

Jurnal Antena Sport | Kopic vrea să îi facă pe dinamovişti să viseze

Jurnal Antena Sport | Kopic vrea să îi facă pe dinamovişti să viseze
Jurnal Antena Sport | Hagi crede în România

Jurnal Antena Sport | Hagi crede în România

Jurnal Antena Sport | Hagi crede în România
Jurnal Antena Sport | Zi de sărbătoare la Miercurea Ciuc, înaintea meciului cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Zi de sărbătoare la Miercurea Ciuc, înaintea meciului cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Zi de sărbătoare la Miercurea Ciuc, înaintea meciului cu FCSB
Ianis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român

Ianis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român

Ianis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român
22:18
Gigi Becali, 3 schimbări la pauză în Csikszereda – FCSB! Decizie inspirată a patronului roş-albaştrilor
21:46
LIVE TEXTCsikszereda – FCSB 0-1. Campioana României marchează prin Edjouma!
21:37
Sabrina Voinea, medalie de aur la Cupa Mondială de la Paris! Succes la sol pentru româncă
21:22
Ianis Zicu nu are dubii după Universitatea Craiova – Farul 2-0: „Au tot ce le trebuie”
21:06
VideoJurnal Antena Sport | Kopic vrea să îi facă pe dinamovişti să viseze
21:00
VideoJurnal Antena Sport | Hagi crede în România
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”