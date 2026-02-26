Celta Vigo - PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat de echipa lui Ionuț Radu din Europa League. Prelungiri la Genk - Dinamo Zagreb - Antena Sport

Răzvan Lucescu a fost eliminat din play-off-ul UEFA Europa League, după ce a pierdut și manșa retur a dublei cu Celta Vigo, echipă unde este legitimat și Ionuț Radu.
Gruparea din Superliga Greciei a avut dificultăți în a pune probleme la poarta apărată de român, neavând niciun șut pe spațiul porții în cele 90 de minute jucate.
Rezultatele serii în Europa League:
- Ferencvaros – Ludogorets 2-0
- Viktoria Plzen – Panathinaikos 1-1 (3-4 d. l. d.)
- Steaua Roșie Belgrad – Lille 0-2
- VfB Stuttgart – Celtic 0-1
- Bologna – Brann 1-0
- Celta Vigo – PAOK 1-0
- LIVE Genk – Dinamo Zagreb 1-2 (se joacă prelungiri)
- Nottingham Forest – Fenerbahce 1-2
Rezultatele serii în Conference League:
- Celje – Drita 3-2
- Fiorentina – Jagiellonia 2-4
- Rijeka – Omonia 3-1
- Samsunspor – Shkendija 4-0
- AZ Alkmaar – FC Noah 4-0
- Crystal Palace – Zrinjski 2-0
- Lausanne – Sigma Olomouc 1-2
- Lech Poznan – KuPS 1-0
Celta Vigo – PAOK 1-0
Final de meci!
Min. 80: Niciun șut pe spațiul porții apărate de Ionuț Radu.
Min. 63: GOL! Swedberg deschide scorul pentru formația gazdă, care este cu un pas în optimile Europa League.
Min. 50: Un prim șut pe spațiul porții apărate de Tsiftsis. Borja Iglesias șutează frumos, dar balonul este respins de portarul grecilor.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 1: Start de meci!
- Celta Vigo: Ionuț Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira – Vecino, Aspas, Moriba – Rueda, Iglesias, Swedberg. Rezerve: Villar – Mingueza, Aidoo, Jutgla, Fernandez, Cobo, Roman, Ristic, Alvarez, Dominguez, Lopez, El-Abdellaoui. Antrenor: Claudio Giraldez
- PAOK: Tsiftsis – Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba – Ozdoev, Zafeiris – Sanchez, Bianco, Chatsidis – Giakoumakis. Rezerve: Monastirlis, Nikolakoulis – Camara, Vogliacco, Jeremejeff, Thymianis, Taylor, Dunga, Berdos. Antrenor: Răzvan Lucescu
Răzvan Lucescu nu a renunțat la calificarea în optimile UEFA Europa League, chiar dacă a pierdut în Grecia manșa tur a dublei cu spaniolii de la Celta Vigo.
Gruparea pregătită de tehnicianul român va avea o misiune dificilă pe terenul echipei unde evoluează și Ionuț Radu, care este anunțat titular pentru acest joc.
Echipele probabile la Celta Vigo – PAOK
- Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Roman, Moriba, Mingueza – Aspas, Iglesias, Swedberg.
- PAOK: Tsiftis – Baba, Michailidis, Kedziora, Kenny – Zafeiris, Ozdoev – Chatsidis, Bianco, Sanchez – Giakoumakis.
