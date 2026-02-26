Celta Vigo - PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat de echipa lui Ionuț Radu din Europa League. Prelungiri la Genk - Dinamo Zagreb - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 26 februarie 2026, 23:52

Răzvan Lucescu / Profimedia

Răzvan Lucescu a fost eliminat din play-off-ul UEFA Europa League, după ce a pierdut și manșa retur a dublei cu Celta Vigo, echipă unde este legitimat și Ionuț Radu.

Gruparea din Superliga Greciei a avut dificultăți în a pune probleme la poarta apărată de român, neavând niciun șut pe spațiul porții în cele 90 de minute jucate.

Rezultatele serii în Europa League:

  • Ferencvaros – Ludogorets 2-0
  • Viktoria Plzen – Panathinaikos 1-1 (3-4 d. l. d.)
  • Steaua Roșie Belgrad – Lille 0-2
  • VfB Stuttgart – Celtic 0-1
  • Bologna – Brann 1-0
  • Celta Vigo – PAOK 1-0
  • LIVE Genk – Dinamo Zagreb 1-2 (se joacă prelungiri)
  • Nottingham Forest – Fenerbahce 1-2

Rezultatele serii în Conference League:

  • Celje – Drita 3-2
  • Fiorentina – Jagiellonia 2-4
  • Rijeka – Omonia 3-1
  • Samsunspor – Shkendija 4-0
  • AZ Alkmaar – FC Noah 4-0
  • Crystal Palace – Zrinjski 2-0
  • Lausanne – Sigma Olomouc 1-2
  • Lech Poznan – KuPS 1-0

Final de meci! 

Min. 80: Niciun șut pe spațiul porții apărate de Ionuț Radu.

Min. 63: GOL! Swedberg deschide scorul pentru formația gazdă, care este cu un pas în optimile Europa League.

Min. 50: Un prim șut pe spațiul porții apărate de Tsiftsis. Borja Iglesias șutează frumos, dar balonul este respins de portarul grecilor.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză! 

Min. 1: Start de meci!

  • Celta Vigo: Ionuț Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira – Vecino, Aspas, Moriba – Rueda, Iglesias, Swedberg. Rezerve: Villar – Mingueza, Aidoo, Jutgla, Fernandez, Cobo, Roman, Ristic, Alvarez, Dominguez, Lopez, El-Abdellaoui. Antrenor: Claudio Giraldez
  • PAOK: Tsiftsis – Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba – Ozdoev, Zafeiris – Sanchez, Bianco, Chatsidis – Giakoumakis. Rezerve: Monastirlis, Nikolakoulis – Camara, Vogliacco, Jeremejeff, Thymianis, Taylor, Dunga, Berdos. Antrenor: Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu nu a renunțat la calificarea în optimile UEFA Europa League, chiar dacă a pierdut în Grecia manșa tur a dublei cu spaniolii de la Celta Vigo.

Gruparea pregătită de tehnicianul român va avea o misiune dificilă pe terenul echipei unde evoluează și Ionuț Radu, care este anunțat titular pentru acest joc.

Echipele probabile la Celta Vigo – PAOK

  • Celta Vigo: Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso – Carreira, Roman, Moriba, Mingueza – Aspas, Iglesias, Swedberg.
  • PAOK: Tsiftis – Baba, Michailidis, Kedziora, Kenny – Zafeiris, Ozdoev – Chatsidis, Bianco, Sanchez – Giakoumakis.
