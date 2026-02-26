Celta Vigo - PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat de echipa lui Ionuț Radu din Europa League. Prelungiri la Genk - Dinamo Zagreb - Antena Sport

Min. 1: Start de meci!

Celta Vigo: Ionuț Radu – Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira – Vecino, Aspas, Moriba – Rueda, Iglesias, Swedberg. Rezerve: Villar – Mingueza, Aidoo, Jutgla, Fernandez, Cobo, Roman, Ristic, Alvarez, Dominguez, Lopez, El-Abdellaoui. Antrenor: Claudio Giraldez

Răzvan Lucescu nu a renunțat la calificarea în optimile UEFA Europa League, chiar dacă a pierdut în Grecia manșa tur a dublei cu spaniolii de la Celta Vigo.

Gruparea pregătită de tehnicianul român va avea o misiune dificilă pe terenul echipei unde evoluează și Ionuț Radu, care este anunțat titular pentru acest joc.

Echipele probabile la Celta Vigo – PAOK