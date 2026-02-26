Gata, Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu după eşecul din Liga Campionilor! Ce se întâmplă din vară - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Gata, Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu după eşecul din Liga Campionilor! Ce se întâmplă din vară

Radu Constantin Publicat: 26 februarie 2026, 8:59

Cristi Chivu, în timpul meciului Lecce - Inter / Profimedia

În presa din Spania a apărut informația confrom căreia Simeone are precontrat cu Inter. Ea a venit în contextul în care antrenorul român se îndreaptă spre titlu, dar într-un moment delicat în Liga Campionilor, care a culminat cu eliminarea, în faţa celor de la Bodo/Glimt.

Prezent la meciul dintre Inter și Bodo/Glimt, desfășurat marți seară în Champions League, Giuseppe Marotta a fost întrebat despre informațiile apărute în presa din Spania care îl prezentau pe Diego Simeone drept înlocuitorul lui Cristi Chivu la echipa din Milano. Președintele clubului a negat un astfel de scenariu.

Un nou contract pentru Cristi Chivu

Mai mult, acum Inter a decis în privinţa românului. Imediat după eşecul din Ligă, oficialii de la Inter vor să le închidă gura contestatarilor lui Chivu, iar românului să-i fie pus pe masă un nou contract.

Înţelegerea cu Cristi Chivu expiră în aceasă vară, iar noul contract va fi până în 2028, cu drept de prelungire pentru încă un sezon.

”Clubul are încredere deplină în antrenorul român și ar fi pregătit să-i prelungească rapid contractul”, anunţă presa din Italia.

