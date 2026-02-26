Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Denis Alibec, după ce fostul lui jucător l-a ironizat! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a folosit unul dintre cuvintele sale preferate pentru a-l caracteriza pe Denis Alibec (35 de ani), după ce jucătorul l-a ironizat. Este vorba despre “cuminte”, cuvânt pe care Becali l-a folosit în trecut pentru a caracteriza şi alţi oameni din fotbal, precum Dan Şucu, Mihai Rotaru sau Valeriu Iftime.
Denis Alibec a făcut show la conferinţa de presă, înaintea meciului cu CFR Cluj, atunci când a fost întrebat despre declaraţiile lui Becali la adresa lui.
Gigi Becali a dat de înţeles că nu s-a supărat pe Denis Alibec: “E cuminte”
“Zice și el, e copil și el. Zice și el, ce dacă? Nu e o reacție obraznică, doar spune și el. Alibec e cuminte, omul”, a declarat Gigi Becali, potrivit sport.ro, într-o nouă replică pentru fostul lui jucător.
“Cine să cumpere toată Liga 1? Ce să fac eu, foarte bine că a zis! Ce replică să îi dau, că a luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute. 450.000 de euro și 20 de minute”, declara, anterior, Gigi Becali, pentru digisport.ro, după ce a fost întrebat despre declaraţiile lui Alibec din conferinţa de presă.
Totul a început după ce Gigi Becali l-a criticat dur pe Denis Alibec pentru prestaţia acestuia din meciul FC Argeş – Farul 1-0. “Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge?”, îl critica Becali dur pe Alibec, într-o declaraţie pentru fanatik.ro, după înfrângerea constănţenilor cu piteştenii. FCSB e în luptă directă cu FC Argeş pentru play-off, iar Becali spera ca Farul să încurce echipa antrenată de Bogdan Andone.
Denis Alibec l-a ironizat pe Gigi Becali: “Zici că-i Procesul Etapei la Palat. Să cumpere toată Liga 1, să joace FIFA cu noi”
“Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el… eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”, a replicat Alibec în conferinţa de presă organizată înaintea meciului Farul – CFR Cluj.
Partida constănţenilor cu CFR Cluj se dispută sâmbătă, de la ora 20:00. O eventuală victorie a ardelenilor ar consfinţi calificarea matematică în play-off a echipei antrenate de Daniel Pancu. Înaintea ultimelor două etape, CFR e pe 5, cu 47 de puncte, Argeş e pe locul 6, cu 46 de puncte, iar FCSB e pe 7, cu 43 de puncte. Campioana e dezavantajată la meciurile directe atât cu CFR, cât şi cu FC Argeş. Ea are nevoie să aibă un punct mai mult decât una dintre aceste echipe pentru a merge în play-off. La egalitate de puncte, oricare dintre cele două merge în play-off în detrimentul FCSB-ului. Campioana joacă în ultimele două meciuri din sezonul regular cu UTA şi cu U Cluj. CFR are dueluri cu Farul şi Dinamo, iar Argeş cu Dinamo şi Unirea Slobozia.
Dacă CFR şi Argeş merg în play-off, FCSB o mai poate scoate doar pe U Cluj din primele 6. U Cluj e pe 4, cu 48 de puncte. Clujenii joacă vineri, de la ora 20:00, cu Oţelul. Ei au nevoie de victorie pentru a fi în play-off. În ultima etapă se vor înfrunta chiar FCSB şi U Cluj. Dacă echipa lui Bergodi nu o învinge pe Oţelul şi e învinsă în ultima etapă de FCSB, poate rata play-off-ul, în funcţie de rezultatele CFR-ului şi Argeşului.
- Delegare controversată! Ruda unui oficial al FCSB-ului, în camera VAR la un duel crucial pentru play-off
- Sorin Cârțu nu a uitat! Președintele Craiovei, săgeți către FCSB după coregrafia controversată din sezonul trecut
- Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”
- Ofertă-chilipir pentru Gigi Becali dacă FCSB va merge în play-out: “Atât l-ar costa”
- Plecare importantă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat despărţirea: “I-am acceptat demisia”