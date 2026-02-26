Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Denis Alibec, după ce fostul lui jucător l-a ironizat! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a folosit unul dintre cuvintele sale preferate pentru a-l caracteriza pe Denis Alibec (35 de ani), după ce jucătorul l-a ironizat. Este vorba despre “cuminte”, cuvânt pe care Becali l-a folosit în trecut pentru a caracteriza şi alţi oameni din fotbal, precum Dan Şucu, Mihai Rotaru sau Valeriu Iftime.

Denis Alibec a făcut show la conferinţa de presă, înaintea meciului cu CFR Cluj, atunci când a fost întrebat despre declaraţiile lui Becali la adresa lui.

Gigi Becali a dat de înţeles că nu s-a supărat pe Denis Alibec: “E cuminte”

“Zice și el, e copil și el. Zice și el, ce dacă? Nu e o reacție obraznică, doar spune și el. Alibec e cuminte, omul”, a declarat Gigi Becali, potrivit sport.ro, într-o nouă replică pentru fostul lui jucător.

“Cine să cumpere toată Liga 1? Ce să fac eu, foarte bine că a zis! Ce replică să îi dau, că a luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute. 450.000 de euro și 20 de minute”, declara, anterior, Gigi Becali, pentru digisport.ro, după ce a fost întrebat despre declaraţiile lui Alibec din conferinţa de presă.

Totul a început după ce Gigi Becali l-a criticat dur pe Denis Alibec pentru prestaţia acestuia din meciul FC Argeş – Farul 1-0. “Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge?”, îl critica Becali dur pe Alibec, într-o declaraţie pentru fanatik.ro, după înfrângerea constănţenilor cu piteştenii. FCSB e în luptă directă cu FC Argeş pentru play-off, iar Becali spera ca Farul să încurce echipa antrenată de Bogdan Andone.