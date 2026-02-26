Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Denis Alibec, după ce fostul lui jucător l-a ironizat! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Denis Alibec, după ce fostul lui jucător l-a ironizat!

Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Denis Alibec, după ce fostul lui jucător l-a ironizat!

Bogdan Stănescu Publicat: 26 februarie 2026, 23:58

Comentarii
Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Denis Alibec, după ce fostul lui jucător l-a ironizat!

Colaj cu Denis Alibec şi Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a folosit unul dintre cuvintele sale preferate pentru a-l caracteriza pe Denis Alibec (35 de ani), după ce jucătorul l-a ironizat. Este vorba despre “cuminte”, cuvânt pe care Becali l-a folosit în trecut pentru a caracteriza şi alţi oameni din fotbal, precum Dan Şucu, Mihai Rotaru sau Valeriu Iftime.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denis Alibec a făcut show la conferinţa de presă, înaintea meciului cu CFR Cluj, atunci când a fost întrebat despre declaraţiile lui Becali la adresa lui.

Gigi Becali a dat de înţeles că nu s-a supărat pe Denis Alibec: “E cuminte”

“Zice și el, e copil și el. Zice și el, ce dacă? Nu e o reacție obraznică, doar spune și el. Alibec e cuminte, omul”, a declarat Gigi Becali, potrivit sport.ro, într-o nouă replică pentru fostul lui jucător.

“Cine să cumpere toată Liga 1? Ce să fac eu, foarte bine că a zis! Ce replică să îi dau, că a luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute. 450.000 de euro și 20 de minute”, declara, anterior, Gigi Becali, pentru digisport.ro, după ce a fost întrebat despre declaraţiile lui Alibec din conferinţa de presă.

Totul a început după ce Gigi Becali l-a criticat dur pe Denis Alibec pentru prestaţia acestuia din meciul FC Argeş – Farul 1-0. “Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta. Să nu ții de nicio minge?”, îl critica Becali dur pe Alibec, într-o declaraţie pentru fanatik.ro, după înfrângerea constănţenilor cu piteştenii. FCSB e în luptă directă cu FC Argeş pentru play-off, iar Becali spera ca Farul să încurce echipa antrenată de Bogdan Andone.

Reclamă
Reclamă

Denis Alibec l-a ironizat pe Gigi Becali: “Zici că-i Procesul Etapei la Palat. Să cumpere toată Liga 1, să joace FIFA cu noi”

“Am văzut și eu, zici că-i Procesul Etapei la Palat. Ce să zic, dacă el… eu joc pentru mine, joc pentru Farul, nu joc pentru Gigi Becali. Să cumpere toată Liga 1 și să joace FIFA cu noi!”a replicat Alibec în conferinţa de presă organizată înaintea meciului Farul – CFR Cluj.

Partida constănţenilor cu CFR Cluj se dispută sâmbătă, de la ora 20:00. O eventuală victorie a ardelenilor ar consfinţi calificarea matematică în play-off a echipei antrenate de Daniel Pancu. Înaintea ultimelor două etape, CFR e pe 5, cu 47 de puncte, Argeş e pe locul 6, cu 46 de puncte, iar FCSB e pe 7, cu 43 de puncte. Campioana e dezavantajată la meciurile directe atât cu CFR, cât şi cu FC Argeş. Ea are nevoie să aibă un punct mai mult decât una dintre aceste echipe pentru a merge în play-off. La egalitate de puncte, oricare dintre cele două merge în play-off în detrimentul FCSB-ului. Campioana joacă în ultimele două meciuri din sezonul regular cu UTA şi cu U Cluj. CFR are dueluri cu Farul şi Dinamo, iar Argeş cu Dinamo şi Unirea Slobozia.

Dacă CFR şi Argeş merg în play-off, FCSB o mai poate scoate doar pe U Cluj din primele 6. U Cluj e pe 4, cu 48 de puncte. Clujenii joacă vineri, de la ora 20:00, cu Oţelul. Ei au nevoie de victorie pentru a fi în play-off. În ultima etapă se vor înfrunta chiar FCSB şi U Cluj. Dacă echipa lui Bergodi nu o învinge pe Oţelul şi e învinsă în ultima etapă de FCSB, poate rata play-off-ul, în funcţie de rezultatele CFR-ului şi Argeşului.

Alimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe anAlimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe an
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
Observator
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”. Update
Fanatik.ro
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”. Update
23:52
LIVE SCORECelta Vigo – PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat de echipa lui Ionuț Radu din Europa League. Prelungiri la Genk – Dinamo Zagreb
23:21
Ferencvaros – Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană
22:41
Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar
22:38
Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă
22:21
Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină”
22:06
OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 4 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 5 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 6 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele