Adus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar - Antena Sport

“Eu nu am cunoștințe despre ce s-a întâmplat. Am înțeles că s-au făcut percheziții cu jandarmii, mascați, în toată țara. I-au luat la audieri, apoi le-au dat drumul acasă și s-a terminat. Până când organele competente își vor face datoria, vom vedea”. a spus primarul din Păuleşti, Sandu Tudor.

Cine este Gabi Matei

Gabi Matei este cel mai cunoscut nume care apare în contextul celor 34 de mandate de percheziție domiciliară ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Jucătorul de 35 de ani a fost cândva jucătorul celor de la FCSB, echipă unde a fost legitimat la patru ani și unde era văzut drept o viitoare piesă de bază la echipa națională.

Matei, în prezent în vârstă de 35 de ani, a fost crescut de Curtea de Argeș, iar în 2008 debuta în fotbalul mare la echipa respectivă. Momentul său cel mai important din carieră s-a petrecut în 2011, atunci când a fost transferat de la Panurii la FCSB în schimbul a 600.000 de euro, o sumă importantă oferită atunci de roș-albaștri.

Fotbalistul ce evoluează pe postul de fundaș dreapta a suferit însă imediat după ce a ajuns la noua echipă o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, după care a avut câteva leziuni la menisc. Din cauza problemelor medicale, Matei a ajuns să evolueze în doar 12 meciuri pentru FCSB în cei patru ani petrecuți în tabăra roș-albastră.

În 2012, după un an petrecut la FCSB, fundașul era apărat de Mihai Stoica, oficialul roș-albaștrilor fiind atunci convins că Matei va ajunge la naționala: “Dacă Gabi Matei nu va ajunge la echipa națională, înseamnă că tot ce am realizat în fotbalul românesc e rodul hazardului. Când va ajunge la națională, aștept scuze pentru criticile care i s-au adus“, era discursul lui Stoica, potrivit gsp.ro.

Între timp, Matei nu a ajuns să aibă nicio selecție sau convocare pentru naționala mare a României.

După plecarea de la CS Păulești, Gabi Matei a ajus să evolueze la Teleajenul Vălenii de Munte.