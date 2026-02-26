Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar - Antena Sport

Home | Fotbal | Adus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar
UPDATE

Adus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar

Dan Roșu Publicat: 26 februarie 2026, 13:40

Comentarii
Adus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar

Gabi Matei. în cătuşe - Foto GSP.ro

Joi este a doua zi de audieri în scandalul cu pariuri în care este implicat clubul din liga a treia, CS Păuleşti. Gabi Matei și Marius Sanda au fost aduşi în cătuşe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

UPDATE 13.30: Gabi Matei și Marius Sanda vor fi eliberați azi și vor fi cercetați sub control judiciar, informează gsp.ro.

…………………………………………………

Tot aici au mai ajuns Claudiu Blaga, Alexandru Cristescu și Raul Papp, ultimul fiind cercetat în stare de libertate.

Gabi Matei, adus în cătuşe la Parchet

Finanţatorul Claudiu Blaga, Alexadru Cristescu şi cei doi jucători, Sanda şi Matei, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, anunţul fiind făcut miercuri de Ministerul Afacerilor Interne.

Reclamă
Reclamă

Conform gsp.ro, joi va fi luată decizia în ceea ce-i priveşte pe inculpaţi, existând patru variante pentru aceştia: arest la domiciliu, prelungirea termenului de reținere, plasarea sub control judiciar sau cercetarea în stare de libertate.

Fotbalul românesc este marcat de un caz extrem de controversat de meciuri trucate. Mai multe persoane din cadrul clubului CS Păuleşti sunt suspectate că au influențat și au viciat rezultatele din anumite partide, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive.

Suspecţii ar fi obţinut foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri, iar anumite surse indică faptul că printre cei vizați se numără și Gabi Matei, fostul jucător al celor de la FCSB.

De ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euroDe ce sunt sfătuiţi pensionarii francezi să se mute în România şi să trăiască cu 1.000 de euro
Reclamă

“Eu nu am cunoștințe despre ce s-a întâmplat. Am înțeles că s-au făcut percheziții cu jandarmii, mascați, în toată țara. I-au luat la audieri, apoi le-au dat drumul acasă și s-a terminat. Până când organele competente își vor face datoria, vom vedea”. a spus primarul din Păuleşti, Sandu Tudor.

Cine este Gabi Matei

Gabi Matei este cel mai cunoscut nume care apare în contextul celor 34 de mandate de percheziție domiciliară ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Jucătorul de 35 de ani a fost cândva jucătorul celor de la FCSB, echipă unde a fost legitimat la patru ani și unde era văzut drept o viitoare piesă de bază la echipa națională.

Matei, în prezent în vârstă de 35 de ani, a fost crescut de Curtea de Argeș, iar în 2008 debuta în fotbalul mare la echipa respectivă. Momentul său cel mai important din carieră s-a petrecut în 2011, atunci când a fost transferat de la Panurii la FCSB în schimbul a 600.000 de euro, o sumă importantă oferită atunci de roș-albaștri.

Fotbalistul ce evoluează pe postul de fundaș dreapta a suferit însă imediat după ce a ajuns la noua echipă o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, după care a avut câteva leziuni la menisc. Din cauza problemelor medicale, Matei a ajuns să evolueze în doar 12 meciuri pentru FCSB în cei patru ani petrecuți în tabăra roș-albastră.

În 2012, după un an petrecut la FCSB, fundașul era apărat de Mihai Stoica, oficialul roș-albaștrilor fiind atunci convins că Matei va ajunge la naționala: “Dacă Gabi Matei nu va ajunge la echipa națională, înseamnă că tot ce am realizat în fotbalul românesc e rodul hazardului. Când va ajunge la națională, aștept scuze pentru criticile care i s-au adus“, era discursul lui Stoica, potrivit gsp.ro.

Între timp, Matei nu a ajuns să aibă nicio selecție sau convocare pentru naționala mare a României.

După plecarea de la CS Păulești, Gabi Matei a ajus să evolueze la Teleajenul Vălenii de Munte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Observator
Cum și-ar fi racolat Vlad Marinescu victimele la The Buddhist. Fetele aveau "normă" de 600 de lei pe zi
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”
14:04
Ianis Zicu i-a răspuns lui Gigi Becali: “Nu cred că noi oferim ajutor cuiva”
13:45
O lună până la barajul crucial cu Turcia! Cum ar putea arăta primul 11 al României
13:22
Joacă Florin Tănase cu UTA Arad? Verdictul medicilor
12:54
VIDEODetroit Pistons – Oklahoma City Thunder 124-116! Cade Cunningham, 29 de puncte şi 13 assist-uri
12:45
Ce se întâmplă cu transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. Gigi Becali: “Să rămân eu singur să joc fotbal?”
12:19
Oase și Maria au câștigat Power Couple, sezonul 3, la capătul unei finale, lider de audiență
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 5 Billel Omrani s-a întors în fotbalul românesc. Cu ce echipă a bătut palma 6 Anunţul făcut de Sepsi după ce numele clubului a apărut în dosarul blaturilor
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele