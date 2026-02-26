Adus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar - Antena Sport

Joi este a doua zi de audieri în scandalul cu pariuri în care este implicat clubul din liga a treia, CS Păuleşti. Gabi Matei și Marius Sanda au fost aduşi în cătuşe la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.
UPDATE 13.30: Gabi Matei și Marius Sanda vor fi eliberați azi și vor fi cercetați sub control judiciar, informează gsp.ro.
Tot aici au mai ajuns Claudiu Blaga, Alexandru Cristescu și Raul Papp, ultimul fiind cercetat în stare de libertate.
Gabi Matei, adus în cătuşe la Parchet
Finanţatorul Claudiu Blaga, Alexadru Cristescu şi cei doi jucători, Sanda şi Matei, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, anunţul fiind făcut miercuri de Ministerul Afacerilor Interne.
Conform gsp.ro, joi va fi luată decizia în ceea ce-i priveşte pe inculpaţi, existând patru variante pentru aceştia: arest la domiciliu, prelungirea termenului de reținere, plasarea sub control judiciar sau cercetarea în stare de libertate.
Fotbalul românesc este marcat de un caz extrem de controversat de meciuri trucate. Mai multe persoane din cadrul clubului CS Păuleşti sunt suspectate că au influențat și au viciat rezultatele din anumite partide, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive.
Suspecţii ar fi obţinut foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri, iar anumite surse indică faptul că printre cei vizați se numără și Gabi Matei, fostul jucător al celor de la FCSB.
“Eu nu am cunoștințe despre ce s-a întâmplat. Am înțeles că s-au făcut percheziții cu jandarmii, mascați, în toată țara. I-au luat la audieri, apoi le-au dat drumul acasă și s-a terminat. Până când organele competente își vor face datoria, vom vedea”. a spus primarul din Păuleşti, Sandu Tudor.
Cine este Gabi Matei
Gabi Matei este cel mai cunoscut nume care apare în contextul celor 34 de mandate de percheziție domiciliară ce vizează blaturi din Liga a 3-a pentru obținerea de bani din pariurile sportive. Jucătorul de 35 de ani a fost cândva jucătorul celor de la FCSB, echipă unde a fost legitimat la patru ani și unde era văzut drept o viitoare piesă de bază la echipa națională.
Matei, în prezent în vârstă de 35 de ani, a fost crescut de Curtea de Argeș, iar în 2008 debuta în fotbalul mare la echipa respectivă. Momentul său cel mai important din carieră s-a petrecut în 2011, atunci când a fost transferat de la Panurii la FCSB în schimbul a 600.000 de euro, o sumă importantă oferită atunci de roș-albaștri.
Fotbalistul ce evoluează pe postul de fundaș dreapta a suferit însă imediat după ce a ajuns la noua echipă o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, după care a avut câteva leziuni la menisc. Din cauza problemelor medicale, Matei a ajuns să evolueze în doar 12 meciuri pentru FCSB în cei patru ani petrecuți în tabăra roș-albastră.
În 2012, după un an petrecut la FCSB, fundașul era apărat de Mihai Stoica, oficialul roș-albaștrilor fiind atunci convins că Matei va ajunge la naționala: “Dacă Gabi Matei nu va ajunge la echipa națională, înseamnă că tot ce am realizat în fotbalul românesc e rodul hazardului. Când va ajunge la națională, aștept scuze pentru criticile care i s-au adus“, era discursul lui Stoica, potrivit gsp.ro.
Între timp, Matei nu a ajuns să aibă nicio selecție sau convocare pentru naționala mare a României.
După plecarea de la CS Păulești, Gabi Matei a ajus să evolueze la Teleajenul Vălenii de Munte.
