Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ferencvaros - Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Ferencvaros – Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană

Ferencvaros – Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană

Bogdan Stănescu Publicat: 26 februarie 2026, 23:21

Comentarii
Ferencvaros – Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană

Imagine din meciul Ferencvaros - Ludogorets / Profimedia Images

Ferencvaros – Ludogorets 2-0, partidă care a dus echipa maghiară în optimile Europa League, a consemnat o premieră istorică în campaniile europene. A fost a cincea oară când cele două echipe s-au întâlnit în Europa în acest sezon, un record.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până acum, două echipe s-au întâlnit într-o campanie europeană de maximum 4 ori, lucru care s-a întâmplat de 32 de ori.

Duelul Ferencvaros – Ludogorets, istoric în Europa!

Cele două echipe s-au întâlnit prima oară în acest sezon în august 2025, în turul trei preliminar al Ligii Campionilor. A fost 0-0 în tur, Ferencvaros câştigând clar, acasă, cu 3-0 şi obţinând calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor.

Qarabag a eliminat-o pe Ferencvaros din play-off-ul Ligii Campionilor, echipa maghiară intrând în grupa principală din Europa League. Tragerea la sorţi a făcut ca cele două echipe să se întâlnească iar. În grupă, Ferencvaros a învins-o iar, cu 3-1, tot acasă, pe Ludogorets.

Ferencvaros a încheiat pe locul 12 grupa principală, iar Ludogorets pe locul 22. Din nou, tragerea la sorţi le-a adus împreună. În tur bulgarii s-au impus cu 2-1, dar, la fel ca de fiecare dată în acest sezon, Ferencvaros a învins-o acasă pe Ludogorets. 2-0 în retur, iar Ferencvaros merge în optimi, unde o va întâlni pe Porto sau pe Braga.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
Observator
Și-a redus factura de la 500 de lei la zero după ce și-a montat panouri fotovoltaice şi baterii de stocare
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”. Update
Fanatik.ro
Gigi Becali a folosit un singur cuvânt pentru a-l descrie pe Denis Alibec, după ce atacantul l-a „înțepat”. Update
22:58
LIVE SCORECelta Vigo – PAOK 1-0. Răzvan Lucescu vrea „remontada” cu echipa lui Ionuț Radu
22:41
Fiorentina, la un pas de umilinţă în play-off-ul Conference League! Rezultat ruşinos în timpul regulamentar
22:38
Ilie Stan a plecat din România! Tehnicianul, salariu important la noua sa echipă
22:21
Gabi Matei, aşteptat la antrenamente, în ciuda scandalului pariurilor: “Sunt curios dacă o să vină”
22:06
OFICIAL | Kurt Zouma a semnat! Stoperul trecut pe la CFR Cluj va fi adversarul unui român
21:47
Delegare controversată! Ruda unui oficial al FCSB-ului, în camera VAR la un duel crucial pentru play-off
Vezi toate știrile
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 4 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 5 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 6 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele