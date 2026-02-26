Ferencvaros - Ludogorets 2-0, meci istoric! Nu s-a mai întâmplat niciodată asta într-o campanie europeană - Antena Sport

Ferencvaros – Ludogorets 2-0, partidă care a dus echipa maghiară în optimile Europa League, a consemnat o premieră istorică în campaniile europene. A fost a cincea oară când cele două echipe s-au întâlnit în Europa în acest sezon, un record.

Până acum, două echipe s-au întâlnit într-o campanie europeană de maximum 4 ori, lucru care s-a întâmplat de 32 de ori.

Duelul Ferencvaros – Ludogorets, istoric în Europa!

Cele două echipe s-au întâlnit prima oară în acest sezon în august 2025, în turul trei preliminar al Ligii Campionilor. A fost 0-0 în tur, Ferencvaros câştigând clar, acasă, cu 3-0 şi obţinând calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor.

Qarabag a eliminat-o pe Ferencvaros din play-off-ul Ligii Campionilor, echipa maghiară intrând în grupa principală din Europa League. Tragerea la sorţi a făcut ca cele două echipe să se întâlnească iar. În grupă, Ferencvaros a învins-o iar, cu 3-1, tot acasă, pe Ludogorets.

Ferencvaros a încheiat pe locul 12 grupa principală, iar Ludogorets pe locul 22. Din nou, tragerea la sorţi le-a adus împreună. În tur bulgarii s-au impus cu 2-1, dar, la fel ca de fiecare dată în acest sezon, Ferencvaros a învins-o acasă pe Ludogorets. 2-0 în retur, iar Ferencvaros merge în optimi, unde o va întâlni pe Porto sau pe Braga.