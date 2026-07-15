Home | Video | Jurnal Antena Sport | FCSB şi-a lansat noul echipament. Fanii i-au luat cu asalt pe Tănase şi Bîrligea
Video

Jurnal Antena Sport | FCSB şi-a lansat noul echipament. Fanii i-au luat cu asalt pe Tănase şi Bîrligea

Şi-a lansat şi FCSB noul echipament. Fanii care i-au luat cu asalt pe Tănase şi Bîrligea la lansare le-au cerut acestora să nu mai rateze titlul

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | A fost carnaval în toată regula după victoria magică a spaniolilor

Jurnal Antena Sport | A fost carnaval în toată regula după victoria magică a spaniolilor

Jurnal Antena Sport | A fost carnaval în toată regula după victoria magică a spaniolilor
Jurnal Antena Sport | Ce atmosferă minunată a fost în Piaţa Antena World Cup, la duelul dintre Spania şi Franţa

Jurnal Antena Sport | Ce atmosferă minunată a fost în Piaţa Antena World Cup, la duelul dintre Spania şi Franţa

Jurnal Antena Sport | Ce atmosferă minunată a fost în Piaţa Antena World Cup, la duelul dintre Spania şi Franţa
Jurnal Antena Sport | Bergodi se roagă să nu ajungă la penalty-uri în returul cu Dinamo Kiev

Jurnal Antena Sport | Bergodi se roagă să nu ajungă la penalty-uri în returul cu Dinamo Kiev

Jurnal Antena Sport | Bergodi se roagă să nu ajungă la penalty-uri în returul cu Dinamo Kiev
Jurnal Antena Sport | Nadia Comăneci a urcat din nou pe bârnă la aproape 65 de ani

Jurnal Antena Sport | Nadia Comăneci a urcat din nou pe bârnă la aproape 65 de ani

Jurnal Antena Sport | Nadia Comăneci a urcat din nou pe bârnă la aproape 65 de ani
Jurnal Antena Sport | FCSB şi-a lansat noul echipament. Fanii i-au luat cu asalt pe Tănase şi Bîrligea

Jurnal Antena Sport | FCSB şi-a lansat noul echipament. Fanii i-au luat cu asalt pe Tănase şi Bîrligea

Jurnal Antena Sport | FCSB şi-a lansat noul echipament. Fanii i-au luat cu asalt pe Tănase şi Bîrligea