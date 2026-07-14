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Moment controversat în Franța – Spania. Olise a scăpat fără cartonaș după o intrare criminală

Startul meciului dintre Franța și Spania a oferit un nou moment controversat cu arbitrii în prim-plan. În minutul 15, la o fază aproape de centrul terenului, Olise a avut o intrare târzie la Rodri.

Reluările au arătat că jucătorul lui Bayern l-a prins cu talpa pe gleznă pe Rodri, însă VAR-ul a considerat că nu a fost o intervenție violentă care să aducă și un cartonaș roșu, astfel că nu l-au trimis pe central la ecran să revadă fază. Surprinzător este însă că Olise a scăpat și fără cartonaș galben după această fază.

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