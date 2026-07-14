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Denis Drăguş, răsturnare de situaţie în privinţa transferului la FCSB! Anunţul surpriză al impresarului: “E realitatea”

Alex Masgras Publicat: 14 iulie 2026, 9:22

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Denis Drăguş, răsturnare de situaţie în privinţa transferului la FCSB! Anunţul surpriză al impresarului: E realitatea

Denis Drăguş, în timpul unui meci / Profimedia

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Gigi Becali a anunţat luni seară că a discutat cu Marius Şumudică, naşul lui Denis Drăguş, care i-a confirmat că atacantul român şi-a dat acordul pentru transferul la FCSB. Totul după ce în cursul zilei de luni a apărut informaţia legată de transfer, dar fără ca patronul roş-albaştrilor să ştie ceva.

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Becali susţinea că mutarea se rezolvă în proporţie de 90%, dar impresarul lui Denis Drăguş a venit cu o reacţie surpriză. Momentan, el nu a discutat cu nimeni de la FCSB despre un transfer al jucătorului său la echipa lui Gigi Becali şi Drăguş este în continuare jucătorul lui Trabzonspor.

Impresarul lui Denis Drăguş, anunţ surpriză: “Nu am vorbit niciodată cu Gigi Becali”

“Din păcate, nu am vorbit niciodată cu Gigi Becali încă. Am un respect enorm pentru FCSB și pentru președintele său. Dar nu am vorbit niciodată cu ei despre transfer, asta e realitatea. Denis este acum la Trabzonspor”, a declarat Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguş, potrivit prosport.ro.

Gigi Becali spunea luni seară că se “bucură”, dacă transferul lui Denis Drăguş se va concretiza. Transferul a fost anunţat de fanatik.ro, patronul de la FCSB dezvăluind că cel care a divulgat informaţia a fost Marius Şumudică, naşul de cununie al atacantului român.

“Vă dau cuvântul de onoare că nu ştiu. E aşteptat oricând, la orice oră. Probabil i-o fi spus lui Şumi, Şumi a zis înainte să spună el. Aşa îmi explic eu, altfel nu înţeleg cum.

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Mă bucur dacă e aşa. Stai să vedem dacă e aşa. Cred că e adevărat, mă bucur”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Ulterior, Gigi Becali a revenit în direct şi a oferit mai multe informaţii despre situaţia lui Denis Drăguş: “Şumi mi-a zis, am vorbit cu el. El o să vină. Mai aşteaptă nişte lucruri de la echipa aia. A zis că ia legătura cu impresarul. A zis că 90% vine la FCSB. Are două-trei lucruri de rezolvat cu ăia, că nu vrea să lase banii”, a mai spus Gigi Becali.

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