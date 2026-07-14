Vestea zilei în Turcia: „Gaziantep l-a transferat pe Calhanoglu!” Rădoi l-a adus back-up pentru un român

Gaziantep FK, echipa antrenată de Mirel Rădoi, a rezolvat un nou transfer: Kerim Calhanoglu, vărul starului de la Inter Milano, Hakan Calhanoglu. Mutarea urmează să fie anunțată oficial, anunță Gaziantepolusum.

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Kerim Calhanoglu are 24 de ani, joacă pe postul de fundaș stânga și vine din liga a doua din Croația.

Rădoi primește întăriri

Gaziantep a ajuns la un acord cu tânărul jucător turc, Kerim Calhanoglu, anunță presa din Turcia. Jucător versatil, care poate evolua oriunde în flancul stâng și chiar și la mijlocul terenului, el a fost dorit de către Mirel Rădoi în lot după ce i-a fost propus antrenorului român ca variantă.

Cel mai probabil însă, Calhanoglu va începe ca rezervă sezonul, asta după ce Gaziantep a reușit să-l aducă de la Universitatea Craiova pe Florin Ștefan. Un alt jucător care a fost pe lista lui Gaziantep pentru acest post a fost Umut Meraș, cel care a evoluat în ultimul sezon la Eyupsor. Însă acesta a cerut un salariu mare, astfel că Gaziantep s-a reorientat către Calhanoglu.

Deși joacă pe postul de fundaș, Kerim Calhanoglu are 16 goluri și 22 de assist-uri în 152 de meciuri până acum. Gaziantep mai vrea și alte transferuri pe lângă cei doi jucători: conform GFK 27 TV, Rădoi urmează să mai primească un portar, un fundaș central, o extremă stânga și un atacant.