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Gicu Grozav, disputat de două echipe care vor promovarea în noul sezon

Mihai Alecu Publicat: 15 iulie 2026, 20:13

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Gicu Grozav, disputat de două echipe care vor promovarea în noul sezon

Gicu Grozav e pregătit să accepte oferta. Foto: Sport Pictures

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Gicu Grozav şi-a încheiat socotelile cu Petrolul în această vară, după ce a fost în curtea formaţiei ploieştene în ultimii 4 ani. Atacantul este în prezent liber de contract şi ar putea să aleargă o variantă surprinzătoare pentru viitorul sezon.

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Ajuns la 35 de ani, fotbalistul român care în startul carierei era în probe la VFB Sttutgart, a avut o carieră interesantă, care a început în tricoul celor de la Unirea Alba Iulia.

Gicu Grozav ar putea semna în curând cu noua echipă

Gicu Grozav ar avea pe masă o propunere de la gruparea din Alba Iulia, care în această vară a fost preluată de Cristi Pustai, antrenor cu experienţă importantă la nivel de primele două ligi. Formaţia îşi propune să promoveze în liga secundă şi atacantul e considerat ca fiind un fotbalist ce ar putea ajuta la acest obiectiv.

Totuşi, o altă propunere l-a pus pe gânduri pe fostul internaţional român. Corona Braşov, echipă cu un buget important pentru Liga 3, care vrea de asemenea promovarea, l-a ofertat pe Grozav. Această destinaţie ar putea să fie una tentantă pentru jucător, asta pentru că soţia sa, Sorina Tîrcă Grozav, evoluează la echipa de handbal feminin a celor de la Corona Braşov.

Momentan este o bătălie între cele două formaţii pentru semnătura jucătorului şi rămâne de văzut în următoarele săptămâni care o să câştige acest duel, notează gsp.

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Gicu Grozav, de la Alba Iulia la Standard Liege

Pe când era doar un puşti, Gicu Grozav mergea în Belgia, la Standard Liege, însă nu a reuşit să se impună acolo şi a revenit în România, la U Cluj. El a mai evoluat pentru Dinamo pe plan intern, în afara de aventurile la Petrolul.

Pentru echipa naţională a României a evoluat în 30 de meciuri şi a reuşit să puncteze în 5 rânduri.

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