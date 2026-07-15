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Victor Angelescu, anunț despre viitorul lui Andrei Șucu la Rapid. Ce se întâmplă cu fiul patronului Dan Șucu

Alex Ioniță Publicat: 15 iulie 2026, 20:21

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Victor Angelescu, anunț despre viitorul lui Andrei Șucu la Rapid. Ce se întâmplă cu fiul patronului Dan Șucu

Sportpictures

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Victor Angelescu a vorbit deschis despre Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu. Oficialul de la Rapid a spus și ce se va întâmpla cu jucătorul, în perioada următoare.

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Andrei Șucu a fost promovat la prima echipă a Rapidului în 2025 și a debutat în Liga 1 la un meci cu U Cluj. Acum, Victor Angelescu a spus care sunt planurile giuleștenilor cu fiul lui Dan Șucu.

Ce a spus Victor Angelescu despre viitorul lui Andrei Șucu la Rapid?

Victor Angelescu a dezvăluit că Andrei Șucu va rămâne în lotul primei echipe a Rapidului. De asemenea, acționarul minoritar al echipei din Giulești a dat de înțeles că jucătorul poate fi împrumutat, însă, până în momentul de față, echipa antrenată de Daniel Pancu nu a primit nicio ofertă pentru o astfel de mutare.

De asemenea, Angelescu a explicat că Andrei Șucu poate juca la Rapid, în situația în care staff-ul tehnic consideră că el este o soluție bună pentru prima echipă.

„Nu mai are unde să rămână altundeva. În acest moment nu sunt oferte să îl împrumutăm, va rămâne în lotul primei echipe. Va juca la Rapid dacă merită, Dan Șucu a avut și alt copil care era mai mare, nu a fost promovat și la 18 ani s-a lăsat de fotbal. Când va decide antrenorul că merită să joace, va intra.

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Trebuie să demonstreze, dacă va merita, Daniel Pancu îl va băga să joace, dacă nu, nu. Are potențial destul de bun, e un copil talentat, muncește foarte mult la toate antrenamentele. Va ține de el dacă va demonstra când i se va da șansa. Pot să vă spun că știu de la antrenamente și de la meciurile de juniori. Poate să joace la Rapid fără niciun fel de problemă”, a spus Victor Angelescu, la digisport.ro.

Încă un nume pe lista neagră a lui Daniel Pancu la Rapid: „Se caută o variantă”

Mai mulți jucători au fost puși pe liber de Daniel Pancu de la instalarea sa pe banca Rapidului, iar tehnicianul român a mai pus încă un nume pe lista neagră.

Este vorba despre kosovarul Drilon Hazrollaj, jucătorul în care giuleștenii și-au pus destul de multe speranțe, atunci când a fost transferat pentru 900.000 de euro.

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Transferat în vara anului 2025 pentru suma de 900.000 de euro, Drilon Hazrollaj nu a reușit să se impună în echipa Rapidului, iar acum jucătorul kosovar se află pe lista neagră a lui Daniel Pancu.

El a adunat doar 14 meciuri în mandatul lui Costel Gâlcă și soluția cea mai la îndemână pe care clubul o are acum este varianta înprumutului. Jurnalistul Emanuel Roșu a confirmată că se caută variante pentru plecarea acestuia din Giulești.

„Şanse mici pentru ca Drilon Hazrollaj să rămână la Rapid în acest sezon. Se caută o variantă de împrumut pentru fotbalistul în care Giuleştiul şi-a pus mari speranțe”.

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