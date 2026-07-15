Victor Angelescu, anunț despre viitorul lui Andrei Șucu la Rapid. Ce se întâmplă cu fiul patronului Dan Șucu

Victor Angelescu a vorbit deschis despre Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu. Oficialul de la Rapid a spus și ce se va întâmpla cu jucătorul, în perioada următoare.

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Andrei Șucu a fost promovat la prima echipă a Rapidului în 2025 și a debutat în Liga 1 la un meci cu U Cluj. Acum, Victor Angelescu a spus care sunt planurile giuleștenilor cu fiul lui Dan Șucu.

Ce a spus Victor Angelescu despre viitorul lui Andrei Șucu la Rapid?

Victor Angelescu a dezvăluit că Andrei Șucu va rămâne în lotul primei echipe a Rapidului. De asemenea, acționarul minoritar al echipei din Giulești a dat de înțeles că jucătorul poate fi împrumutat, însă, până în momentul de față, echipa antrenată de Daniel Pancu nu a primit nicio ofertă pentru o astfel de mutare.

De asemenea, Angelescu a explicat că Andrei Șucu poate juca la Rapid, în situația în care staff-ul tehnic consideră că el este o soluție bună pentru prima echipă.

„Nu mai are unde să rămână altundeva. În acest moment nu sunt oferte să îl împrumutăm, va rămâne în lotul primei echipe. Va juca la Rapid dacă merită, Dan Șucu a avut și alt copil care era mai mare, nu a fost promovat și la 18 ani s-a lăsat de fotbal. Când va decide antrenorul că merită să joace, va intra.