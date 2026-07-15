Şi-a găsit imediat echipă! Selecţionerul care a fost la Cupa Mondială va pregăti naţionala care a avut staff-ul demis de ministru

Francezul Sebastien Migne, selecţionerul Haiti la Cupa Mondială 2026, a fost numit miercuri la cârma naţionalei Gabonului, a anunţat Federaţia gaboneză de fotbal, la doar o zi după ce s-a anunţat public încheierea mandatului său la conducerea echipei haitiene, transmite AFP.

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Tehnicianul în vârstă de 53 de ani a definitivat miercuri „ultimele detalii ale negocierilor cu Federaţia gaboneză de fotbal”, potrivit comunicatului, fără ca durata contractului său să fie precizată.

Sebastien Migne va antrena naţionala din Gabon

Acest anunţ pune capăt unei aşteptări de peste şase luni. În luna ianuarie, ministrul Sportului a demis întregul staff tehnic al echipei naţionale, în urma eliminării Gabonului din primul tur a Cupei Africii pe Naţiuni (CAN).

Marţi, Federaţia haitiană a anunţat încetarea colaborării cu Sebastien Migne „de comun acord şi pe cale amiabilă”, lăudând „profesionalismul, angajamentul şi dedicarea” francezului.

Fost secund al lui Claude Le Roy, în special la reprezentativele RD Congo şi Togo, Sebastien Migne a ocupat funcţia de selecţioner a patru echipe naţionale începând din 2017, inclusiv Haiti, pe care a condus-o la Cupa Mondială pentru prima dată după 52 de ani.