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Şi-a găsit imediat echipă! Selecţionerul care a fost la Cupa Mondială va pregăti naţionala care a avut staff-ul demis de ministru

Alex Masgras Publicat: 15 iulie 2026, 20:24

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Şi-a găsit imediat echipă! Selecţionerul care a fost la Cupa Mondială va pregăti naţionala care a avut staff-ul demis de ministru

Sebastien Migne, la Cupa Mondială / Profimedia

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Francezul Sebastien Migne, selecţionerul Haiti la Cupa Mondială 2026, a fost numit miercuri la cârma naţionalei Gabonului, a anunţat Federaţia gaboneză de fotbal, la doar o zi după ce s-a anunţat public încheierea mandatului său la conducerea echipei haitiene, transmite AFP.

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Tehnicianul în vârstă de 53 de ani a definitivat miercuri „ultimele detalii ale negocierilor cu Federaţia gaboneză de fotbal”, potrivit comunicatului, fără ca durata contractului său să fie precizată.

Sebastien Migne va antrena naţionala din Gabon

Acest anunţ pune capăt unei aşteptări de peste şase luni. În luna ianuarie, ministrul Sportului a demis întregul staff tehnic al echipei naţionale, în urma eliminării Gabonului din primul tur a Cupei Africii pe Naţiuni (CAN).

Marţi, Federaţia haitiană a anunţat încetarea colaborării cu Sebastien Migne „de comun acord şi pe cale amiabilă”, lăudând „profesionalismul, angajamentul şi dedicarea” francezului.

Fost secund al lui Claude Le Roy, în special la reprezentativele RD Congo şi Togo, Sebastien Migne a ocupat funcţia de selecţioner a patru echipe naţionale începând din 2017, inclusiv Haiti, pe care a condus-o la Cupa Mondială pentru prima dată după 52 de ani.

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Într-o grupă dificilă, alături de Brazilia, Maroc şi Scoţia, Haiti a părăsit Cupa Mondială cu trei înfrângeri, dar a reuşit să marcheze două goluri împotriva Marocului. Deşi „dezamăgit de rezultate”, Migne a fost totuşi mulţumit de atitudinea jucătorilor săi, care au reprezentat „cu mândrie” poporul haitian.

Gabonul, care nu a participat niciodată la turneul final al Cupei Mondiale, va încerca să se califice la următoarea ediţie a Cupei Africii pe Naţiuni, programată să aibă loc în Kenya, Tanzania şi Uganda, în perioada 19 iunie – 17 iulie 2027.

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