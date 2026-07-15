Jurnal Antena Sport | Nadia Comăneci a urcat din nou pe bârnă la aproape 65 de ani
La aproape 65 de ani, Nadia a urcat din nou pe bârnă. A făcut-o în sala de gimnastică care îi va purta numele şi s-a bucurat ca un copil
La aproape 65 de ani, Nadia a urcat din nou pe bârnă. A făcut-o în sala de gimnastică care îi va purta numele şi s-a bucurat ca un copil
Atmosferă incendiară în Piaţa Antena World Cup, înaintea semifinalei Anglia - ArgentinaAtmosferă incendiară în Piaţa Antena World Cup, înaintea semifinalei Anglia - Argentina
Jurnal Antena Sport | A fost carnaval în toată regula după victoria magică a spaniolilorJurnal Antena Sport | A fost carnaval în toată regula după victoria magică a spaniolilor
Jurnal Antena Sport | Ce atmosferă minunată a fost în Piaţa Antena World Cup, la duelul dintre Spania şi FranţaJurnal Antena Sport | Ce atmosferă minunată a fost în Piaţa Antena World Cup, la duelul dintre Spania şi Franţa
Jurnal Antena Sport | Bergodi se roagă să nu ajungă la penalty-uri în returul cu Dinamo KievJurnal Antena Sport | Bergodi se roagă să nu ajungă la penalty-uri în returul cu Dinamo Kiev
Jurnal Antena Sport | Nadia Comăneci a urcat din nou pe bârnă la aproape 65 de aniJurnal Antena Sport | Nadia Comăneci a urcat din nou pe bârnă la aproape 65 de ani