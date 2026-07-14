Trecutul l-a ajuns din urmă pe iubitul Simonei Halep. Câţi copii are şi cine a fost soţia lui Dorin Mateiu

La câteva zile distanţă după ce Simona Halep a fost văzută în Loja Regală de la Wimbledon alături de Dorin Mateiu, despre care în ultimele luni au existat speculații că ar forma un cuplu, apar noi informaţii, mai puţin ştiute despre afacerist.
Simona Halep este cu 24 de ani mai tânără decât noul iubit, dar în cazul lor dragostea a învins! Cum relaţia lor a fost oficializată, puţini români ştiu adevărul despre trecutul lui.
Dorin Mateiu a mai fost căsătorit, însă mariajul său s-a destrămat cu un deceniu în urmă. Dacă fosta soţie a păstrat o viaţă personală discretă, informaţii se ştiu doar despre fiica de 17 ani a afaceristului.
Anca este campioană la golf şi a locuit o bună perioadă în Dubai. Dorin Mateiu mai are încă un copil din fosta căsnicie.
Cine este Dorin Mateiu, iubitul Simonei Halep
Dorin Mateiu este supranumit “Regele Mezelurilor”, având o avere colosală. Concret, conform evz.ro, presupusul iubit al Simonei Halep are în conturi suma fabuloasă de 70 de milioane de euro, fiind pe locul 110 în top 300 milionari români.
Dorin Mateiu este un afacerist cunoscut în România, având numeroase investiţii în industria alimentară. El deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.
În companie de mezeluri pe care o deţine în Ardeal, Dorin Mateiu are peste 1300 de angajaţi. Firma a fost deschisă de acesta încă din 2002, având o gamă diversificată de preparate de carne, distribuite la nivel naţional.
“Simo” a fost căsătorită cu Toni Iuruc, cununându-se civil în 2021. În toamna lui 2022, cei doi aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie.
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