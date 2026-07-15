Fenerbahce, lovitură pe piața transferurilor! A transferat un star englez în schimbul unei sume uriașe

Atacantul englez Mason Greenwood a semnat cu Fenerbahçe pentru un transfer de 39 de milioane de euro, a anunţat clubul turc marţi, şi astfel părăseşte Olympique de Marseille după două sezoane şi 48 de goluri marcate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Sunt foarte fericit să fiu aici şi sper să avem un sezon grozav”, a declarat jucătorul în vârstă de 24 de ani pe conturile de socializare ale echipei Fenerbahçe, unde va evolua pentru următoarele patru sezoane.

Fenerbahce a reușit o lovitură pe piața transferurilor: L-a transferat pe Mason Greenwood

Golgheter în Ligue 1 în primul său sezon la Marsilia, cu 21 de goluri, Mason Greenwood a jucat în Liga Campionilor cu OM sezonul trecut, dar părăseşte clubul după o a doua jumătate a sezonului mai puţin reuşită. Sancţionat de UEFA cu o amendă de 10 milioane de euro şi supus verificării transferurilor şi a fondului salarial de către DNCG (organismul de supraveghere financiară al fotbalului francez), OM este obligată să facă vânzări în această vară pentru a-şi echilibra bugetul, care este în prezent pe pierdere după ce a terminat sezonul 2025-2026 pe locul cinci şi a ratat calificarea în Liga Campionilor, norează news.ro.

Vânzarea lui Greenwood, unul dintre principalele active ale lui OM, era aşteptată şi ar trebui urmată de alte plecări, deoarece noul preşedinte al clubului, Stéphane Richard, a anunţat la începutul lunii iulie că clubul trebuie să-şi „schimbe modelul” pentru a „reinventa OM ca un club responsabil financiar”.

Greenwood a fost implicat într-un scandal uriaș

Aclamat drept unul dintre cele mai strălucite talente din fotbalul englez şi devenit internaţional la doar 19 ani în timp ce juca pentru Manchester United, Mason Greenwood s-a alăturat echipei Olympique de Marseille în vara anului 2024, la doi ani după ce a fost acuzat de violenţă domestică şi tentativă de viol. Aceste acuzaţii au fost ulterior retrase.