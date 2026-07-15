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Universitatea Craiova – Vitebsk LIVE TEXT (20:30), în turul 1 al Ligii Campionilor. Oltenii vor să repete victoria din tur

Daniel Işvanca Publicat: 15 iulie 2026, 9:35

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Universitatea Craiova – Vitebsk LIVE TEXT (20:30), în turul 1 al Ligii Campionilor. Oltenii vor să repete victoria din tur

Cadru din Vitebsk - Universitatea Craiova / Sportpictures

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Universitatea Craiova o înfruntă pe ML Vitebsk în manșa retur a primului tur preliminar al UEFA Champions League, iar partida de pe ”Ion Oblemenco” este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

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Gruparea antrenată de Filipe Coelho are un moral excelent înaintea confruntării, venind după succesul din Supercupa României, cu Universitatea Cluj. În tur, oltenii s-au impus cu scorul de 4-1.

Universitatea Craiova – ML Vitebsk LIVE TEXT (20:30)

Universitatea Craiova forțează calificarea în turul doi preliminar al UEFA Champions League. Oltenii au câștigat de o manieră categorică manșa tur a dublei cu ML Vitebsk și este gata să repete victoria în fața a peste 20.000 de fani.

Campioana României are un moral ridicat înaintea fluierului de start, asta după ce și-a trecut în palmares un nou trofeu: Supercupa României, după o finală decisă la penalty-uri cu U Cluj.

Echipele probabile:

  • Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Ad. Rus – Teles, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu – Etim, Al-Hamlawi, Baiaram. Rezerve: R. Sava, Al. Maxim, Crețu, Nsimba, T. Băluță, Badelj, Mora, H. Tavares, Elisor, Băsceanu, Matei, Muntean, Screciu. Antrenor: Filipe Coelho
  • Vitebsk (4-3-3): Pavlyucenko – Skibsky, Gomanov, Volkov, Maschalencik – Gromyoko, Bocharov, Mesarovic – Kontsevoi, Diabate, Bosic. Rezerve: Shcherbachenya, Baranok, Ivanov, Gnaka, Cleonise, Nicholson, Zhuk, Balanovich, Glushkov. Antrenor: Filip Sokolinski

Universitatea Craiova va întâlni Levski Sofia în turul doi UCL

Formația antrenată de Filipe Coelho știe deja echipa cu care va juca în turul doi preliminar al celei mai tari competiții inter-cluburi.

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Levksi Sofia a defilat în returul cu Borac Banja Luka și s-a impus cu scorul de 4-0 în cea de-a doua manșă, după ce partida tur s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Bulgarii vor da piept cu „juveții” pentru calificarea în turul trei preliminar al Ligii.

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