Jurnal Antena Sport | Handbalistele Rapidului au ieşit la joacă - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Handbalistele Rapidului au ieşit la joacă

Jurnal Antena Sport | Handbalistele Rapidului au ieşit la joacă
Jurnal Antena Sport | Handbalistele Rapidului au ieşit la joacă

Handbalistele din poarta Rapidului au ieşit la joacă. Cele mai mici sportive ale clubului le-au tras la poartă în parcul Bazilescu

