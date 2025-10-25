Jurnal Antena Sport | Ilie Năstase face galerie la hochei - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Judo pentru toţi copiii

VIDEO Calificările Marelui Premiu al Mexicului LIVE VIDEO (23:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Norris, cel mai rapid în FP3

Cristi Chivu, criticat după Napoli – Inter 3-1: “E un defect”. Nici arbitrul nu a scăpat: “Scandalos”

LIVE VIDEO Colorado Avalanche – Boston Bruins se joacă ACUM. Bruins caută să îşi ia revanşa

Cristi Chivu și-a certat jucătorii după eșecul cu Napoli: „Trebuie să ne gândim cine suntem și unde vrem să ajungem”

Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei

Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere

Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut”

Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş!

Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League

Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”