Lamine Yamal a părăsit nervos terenul, iar Hansi Flick a reacţionat! Anunţul făcut de antrenorul Barcelonei - Antena Sport

Lamine Yamal a părăsit nervos terenul, iar Hansi Flick a reacţionat! Anunţul făcut de antrenorul Barcelonei

Alex Masgras Publicat: 10 decembrie 2025, 9:24

Lamine Yamal, după ce a fost schimbat de Hansi Flick în Barcelona - Eintrach Frankfurt / Profimedia

Lamine Yamal nu a făcut o partidă foarte bună în meciul dintre Barcelona şi Eintracht Frankfurt, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League, chiar dacă şi-a trecut în cont un assist. Catalanii s-au impus cu 2-1, într-un meci în care au fost nevoiţi să revină de la 0-1.

Ansgar Knauff a deschis scorul în minutul 21, dar dubla lui Jules Kounde din minutele 50 şi 53 a făcut ca Barcelona să obţină toate cele trei puncte la finalul partidei.

Hansi Flick l-a apărat pe Lamine Yamal: “E tânăr. Şi eu am fost jucător”

Cu pasă de gol la al doilea gol marcat de Kounde, Yamal a primit şi un cartonaş galben trei minute mai târziu. Tânărul de 18 ani va fi astfel suspendat pentru meciul cu Slavia Praga, de etapa următoare, după ce a ajuns la trei avertismente în grupa principală Champions League.

În minutul 89, Hansi Flick a preferat să facă o dublă schimbare. Bardghji şi Christensen au fost introduşi pe teren, în timp ce Balde şi Lamine Yamal au fost jucătorii scoşi. În momentul în care a părăsit terenul, vedeta catalanilor nu s-a ferit să îşi ascundă nemulţumirea.

La conferinţa de presă de la finalul meciului, Hansi Flick a fost întrebat despre nemulţumirea lui Yamal, dar antrenorul german a sărit în apărarea acestuia şi a declarat că îl înţelege pe tânărul de 18 ani şi consideră că această atitudine, aceea de a dori să joace toate minutele într-un joc, este una bună:

“A fost puţin dezamăgit în momentul în care a fost schimbat, dar avea cartonaş galben şi aveam nevoie de jucători proaspeţi. Nu e o problemă. Pur şi simplu asta s-a întâmplat. Îl înţeleg, toată lumea vrea să joace şi el crede că poate juca 100 de minute. E tânăr, e o atitudine bună. Nu am o problemă cu asta. Şi eu am fost jucător şi accept aceste lucruri”, a declarat Hansi Flick, potrivit marca.com.

Chiar şi în aceste condiţii, Lamine Yamal l-a depăşit pe Kylian Mbappe, atunci când a pasat decisiv la golul marcat de Jules Kounde. Tânărul de 18 ani a ajuns la 14 contribuţii (7 goluri şi 7 pase decisive) în Champions League. Acum, el are cele mai multe contribuţii dintre jucătorii care au 18 ani sau mai puţin.

