Lamine Yamal a părăsit nervos terenul, iar Hansi Flick a reacţionat! Anunţul făcut de antrenorul Barcelonei - Antena Sport

Lamine Yamal nu a făcut o partidă foarte bună în meciul dintre Barcelona şi Eintracht Frankfurt, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League, chiar dacă şi-a trecut în cont un assist. Catalanii s-au impus cu 2-1, într-un meci în care au fost nevoiţi să revină de la 0-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ansgar Knauff a deschis scorul în minutul 21, dar dubla lui Jules Kounde din minutele 50 şi 53 a făcut ca Barcelona să obţină toate cele trei puncte la finalul partidei.

Hansi Flick l-a apărat pe Lamine Yamal: “E tânăr. Şi eu am fost jucător”

Cu pasă de gol la al doilea gol marcat de Kounde, Yamal a primit şi un cartonaş galben trei minute mai târziu. Tânărul de 18 ani va fi astfel suspendat pentru meciul cu Slavia Praga, de etapa următoare, după ce a ajuns la trei avertismente în grupa principală Champions League.

În minutul 89, Hansi Flick a preferat să facă o dublă schimbare. Bardghji şi Christensen au fost introduşi pe teren, în timp ce Balde şi Lamine Yamal au fost jucătorii scoşi. În momentul în care a părăsit terenul, vedeta catalanilor nu s-a ferit să îşi ascundă nemulţumirea.

La conferinţa de presă de la finalul meciului, Hansi Flick a fost întrebat despre nemulţumirea lui Yamal, dar antrenorul german a sărit în apărarea acestuia şi a declarat că îl înţelege pe tânărul de 18 ani şi consideră că această atitudine, aceea de a dori să joace toate minutele într-un joc, este una bună: