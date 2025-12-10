David Popovici a dat cărţile pe faţă! Nu a încasat încă banii de la ANS! "Nu e o realitate prea frumoasă" - Antena Sport

Campionul olimpic şi mondial David Popovici a declarat, marţi seara, că nu a încasat premierile de la Agenţia Naţională pentru Sport (ANS) pentru medaliile câştigate, la fel ca toţi ceilalţi sportivi, el subliniind că unele dintre sume sunt restante din vara anului 2024.

“Şi eu sunt în aceeaşi situaţie ca toţi ceilalţi. Eu cred că din vara anului trecut sunt în această situaţie. Sper ca pentru mine şi dar şi pentru ceilalţi sportivi să se rectifice situaţia. Nu ştiu exact ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus şi o să spun că sportul este cel mai bun ambasador al ţării.

David Popovici nu a încasat banii de la ANS

De aceea cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate naţională. Dacă ar fi o prioritate şi s-ar pune mai mult accent pe sport, toţi am avea de câştigat, am avea o societate mult mai educată din punctul ăsta de vedere”, a afirmat înotătorul la Gala #BeActive organizată de ANS.

Întrebat dacă ştie sportivi care nu au din ce trăi din cauza acestor întârzieri, Popovici a răspuns: “Da, nu e o realitate prea frumoasă. Sportul în sine este foarte dificil, după care, dacă nu eşti recompensat pe măsura muncii pe care o depui e foarte, foarte greu. Dacă vrei să continui în sport mulţi ani trebuie să îţi câştigi şi pâinea, nu ai ce face”.

El a menţionat că este norocos că în ultima perioadă a reuşit să atragă parteneri şi sponsori.