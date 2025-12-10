Căpitanul Van Dijk a rupt tăcerea după ce Salah a fost pedepsit! Ce a spus după victoria cu Inter - Antena Sport

Închide meniul
Căpitanul Van Dijk a rupt tăcerea după ce Salah a fost pedepsit! Ce a spus după victoria cu Inter

Dan Roșu Publicat: 10 decembrie 2025, 8:57

Virgil van Dijk - Profimedia Images

Virgil van Dijk a vorbit despre situaţia lui Mo Salah, colegul său care a fost exclus din lot pentru Inter – Liverpool 0-1, după anumite declaraţii făcute la adresa lui Arne Slot.

Mohamed Salah s-a prezentat la terenul de antrenament al lui Liverpool şi a anunţat acest lucru pe reţelele de socializare marţi. Van Dijk susţine că oricum echipa ar fi trebuit să joace fără el în următoarea perioadă, Faraonul fiind prezent la Cupa Africii pe Naţiuni.

Căpitanul Van Dijk a rupt tăcerea după ce Salah a fost pedepsit

“El va pleca la Cupa Africii pe Naţiuni în weekendul viitor, nimic nu se schimbă pentru noi. Noi ne concentrăm pentru meciul cu Brighton, este tot ce avem în mintea noastră”, a spus olandezul, citat de Sky.

Salah nu s-a aflat în lotul de 19 jucători convocat luni pentru meciul de marţi cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, în Liga Campionilor, la două zile după o apariţie incendiară în faţa presei.

Van Dijk: “Arbitrul a dat penalty”

Italienii au acuzat uşurinţa cu care neamţul a luat decizia după ce s-a consultat cu VAR. Cel mai vehement a fost Fabio Capello, care a considerat “o ruşine” penalty-ul dictat după duelul dintre Bastoni şi Wirtz. Nici Van Dijk nu e sigur de decizia neamţului, dar susţine şi că golul anulat în prima repriză cormoranilor a fost valabil.

“Este un moment dificil, ne chinuim să găsim consistenţa. Am jucat împotriva unei echipe în formă, la Milano, şi este bine că am reuşit să câştigăm aceste trei puncte. Aici am debutat eu în Champions League, împotriva lui Milan.

Cred că Inter are multă calitate şi mulţi jucători buni. Nu au avut însă multe ocazii, poate doar lovitura de cap a lui Lautaro. Despre penalty? Arbitrul l-a dat, dar eu cred că şi golul nostru din prima repriză a fost valabil”, a mai spus Van Dijk.

