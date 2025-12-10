Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter - Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului - Antena Sport

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a recunoscut la finalul meciului cu Inter, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League că echipa sa a câştigat în urma unui penalty acordat eronat. În ultimele minute ale partidei, Bastoni l-a tras pe Wirtz de tricou, iar neamţul a căzut în careu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbitrul Florian Meyer nu a dictat în primă fază lovitură de la 11 metri, dar a fost chemat de VAR să revadă faza. După ce a urmărit reluările, germanul a acordat lovitură de la 11 metri, iar Dominik Szoboszlai a marcat golul care a adus cele trei puncte pentru “cormorani”.

Arne Slot, despre penalty-ul din Inter – Liverpool 0-1: “Dacă acela a fost penalty, atunci ar fi trebuit să primim alte 10 penalty-uri în acest sezon”

La finalul partidei contra echipei antrenate de Cristi Chivu, Arne Slot a recunoscut că un asemenea penalty nu s-ar fi acordat într-un campionat precum Premier League:

“Mentalitatea noastră a fost excelentă în repriza secundă. Pas cu pas ne-am îmbunătăţit jocul şi am primit un penalty.

Probabil că acesta este un penalty care nu se acordă în Premier League, dar după golul anulat, poate că deciziile s-au echilibrat. Uneori, deciziile arbitrilor au fost împotriva noastră în Premier League şi în Champions League”, a declarat Arne Slot, citat de tuttomercatoweb.com.