Principalul reproş adus lui Cristi Chivu după Inter - Liverpool 0-1! Marele Fabio Capello nu s-a ferit: "Nu a reuşit" - Antena Sport

Inter a pierdut al doilea meci la rând în UEFA Champions League pe final de partidă. Dacă la Madrid, Atletico Madrid a înscris în prelungiri golul victoriei, împotriva lui Liverpool, Szoboszlai a marcat în minutul 88, în urma unui penalty acordat mult prea uşor, lucru recunoscut chiar şi de către Arne Slot.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă a existat acest moment controversat pe final de partidă, echipa lui Cristi Chivu a lăsat impresia că putea face mai mult. Fabio Capello, un nume mare care l-a lăudat de mai multe ori în acest sezon pe antrenorul lui Liverpool, a spus unde s-a făcut diferenţa în meciul de marţi seară.

Fabio Capello s-a plâns de schimbările făcute de Cristi Chivu în Inter – Liverpool 0-1: “Au făcut diferenţa”

Chiar dacă Inter i-a lăsat o impresie bună în meciul cu Liverpool, mai ales pe final, atunci când “cormoranii” nu au mai reuşit să menţină ritmul, Fabio Capello s-a plâns de schimbările făcute de Cristi Chivu:

“Mă mai uitasem și la alte meciuri recente ale celor de la Liverpool și n-au jucat cum au făcut-o în seara asta. Am văzut multă intensitate și un pressing bun.

Doar în ultimul sfert de oră au mai scăzut, iar Inter a ieșit la rampă și a reușit să creeze ceva.