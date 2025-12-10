Principalul reproş adus lui Cristi Chivu după Inter - Liverpool 0-1! Marele Fabio Capello nu s-a ferit: "Nu a reuşit" - Antena Sport

Inter a pierdut al doilea meci la rând în UEFA Champions League pe final de partidă. Dacă la Madrid, Atletico Madrid a înscris în prelungiri golul victoriei, împotriva lui Liverpool, Szoboszlai a marcat în minutul 88, în urma unui penalty acordat mult prea uşor, lucru recunoscut chiar şi de către Arne Slot.
Chiar dacă a existat acest moment controversat pe final de partidă, echipa lui Cristi Chivu a lăsat impresia că putea face mai mult. Fabio Capello, un nume mare care l-a lăudat de mai multe ori în acest sezon pe antrenorul lui Liverpool, a spus unde s-a făcut diferenţa în meciul de marţi seară.
Fabio Capello s-a plâns de schimbările făcute de Cristi Chivu în Inter – Liverpool 0-1: “Au făcut diferenţa”
Chiar dacă Inter i-a lăsat o impresie bună în meciul cu Liverpool, mai ales pe final, atunci când “cormoranii” nu au mai reuşit să menţină ritmul, Fabio Capello s-a plâns de schimbările făcute de Cristi Chivu:
“Mă mai uitasem și la alte meciuri recente ale celor de la Liverpool și n-au jucat cum au făcut-o în seara asta. Am văzut multă intensitate și un pressing bun.
Doar în ultimul sfert de oră au mai scăzut, iar Inter a ieșit la rampă și a reușit să creeze ceva.
Liverpool mi-a adus aminte de PSG, evident, cu mai puțină calitate decât echipa franceză. Per total, Inter mi-a făcut o impresie bună, dar schimbările au făcut diferența și Chivu nu a reușit să le facă cum trebuie”, a declarat Fabio Capello, citat de fcinter1908.it.
În urma acestui rezultat, Inter se află pe locul 5, cu 12 puncte, dar echipa lui Cristi Chivu poate pica în clasament, după meciurile de miercuri. De cealaltă parte, Liverpool a urcat pentru moment pe locul 8, ultimul care asigură calificarea directă în optimile de finală, tot cu 12 puncte.
