Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru: „Suntem în discuții” - Antena Sport

Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că se poartă discuții pentru un jucător din Portugalia.

În urmă cu ceva timp, Mihai Stoica a fost trimis de Gigi Becali în Portugalia pentru a găsi jucători. Acum, oficialul campioanei a dezvăluit că un fotbalist din fotbalul lusitan ar putea ajunge la FCSB.

„Suntem în discuții pentru un jucător care evoluează în Portugalia. (n.r. pe ce poziție?) Poziția de fotbalist. Nu e vorba de secretos. De ce să vorbesc de o anumită poziție când noi jucăm cu Feyenoord poimâine, jucătorii care sunt pe poziția aia nu știu cum recepționează”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Totodată, Mihai Stoica a oferit declarații și despre situația lui Kevin Ciubotaru. Acesta a transmis că s-a ajuns la un acord cu Hermannstadt, iar jucătorul va semna contractul în pauza de iarnă, lucruri afirmate și de Gigi Becali.

„Între FCSB și Hermannstadt este un acord, doar că jucătorul a zis că discutăm în perioada de pauză. Importantă e viziunea lui Kevin Ciubotaru acum. Nu este nicio estimare, discutăm exact cum am promis după ce se termină prima parte a sezonului.