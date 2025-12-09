Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru: „Suntem în discuții” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru: „Suntem în discuții”

Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru: „Suntem în discuții”

Viviana Moraru Publicat: 9 decembrie 2025, 19:42

Comentarii
Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru: Suntem în discuții”

Mihai Stoica, înaintea unui meci - Hepta

Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că se poartă discuții pentru un jucător din Portugalia. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urmă cu ceva timp, Mihai Stoica a fost trimis de Gigi Becali în Portugalia pentru a găsi jucători. Acum, oficialul campioanei a dezvăluit că un fotbalist din fotbalul lusitan ar putea ajunge la FCSB.  

Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru 

„Suntem în discuții pentru un jucător care evoluează în Portugalia. (n.r. pe ce poziție?) Poziția de fotbalist. Nu e vorba de secretos. De ce să vorbesc de o anumită poziție când noi jucăm cu Feyenoord poimâine, jucătorii care sunt pe poziția aia nu știu cum recepționează”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro. 

Totodată, Mihai Stoica a oferit declarații și despre situația lui Kevin Ciubotaru. Acesta a transmis că s-a ajuns la un acord cu Hermannstadt, iar jucătorul va semna contractul în pauza de iarnă, lucruri afirmate și de Gigi Becali. 

„Între FCSB și Hermannstadt este un acord, doar că jucătorul a zis că discutăm în perioada de pauză. Importantă e viziunea lui Kevin Ciubotaru acum. Nu este nicio estimare, discutăm exact cum am promis după ce se termină prima parte a sezonului. 

Reclamă
Reclamă

Dacă jucătorul nu semnează nu are nicio valoare acordul cu Hermannstadt. Nu dă mine pentru Hermannstadt din moment ce ei semnează cu două cluburi. Da, 450.000 de euro și un procent la o eventuală revânzare. Se plătește un procent din profit”, a declarat Mihai Stoica, conform sursei citate anterior. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Copil, omorât pe scuter de un şofer beat. Ambulanţa l-a dus la spitalul unde lucrează părinţii
Observator
ANIMAŢIE. Copil, omorât pe scuter de un şofer beat. Ambulanţa l-a dus la spitalul unde lucrează părinţii
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Fanatik.ro
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
21:39
VideoJurnal Antena Sport | Ghiță Mureșan vrea să fie gazda naționalei în America
21:38
Echipele de start la Inter – Liverpool (22:00). Meci „de foc” pentru Chivu în Champions League. Bayern a învins Sporting
21:24
Daniel Pancu știe de ce Turcia a ales să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Numărul unu”
21:12
VideoJurnal Antena Sport | Moș Crăciun în alb-albastru
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Dinamo e din nou mare
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Campioana așteaptă întăriri
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 3 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 4 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 5 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 6 Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate