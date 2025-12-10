Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest! Se complică lucrurile pentru noul transfer de la FCSB - Antena Sport

Andre Duarte a fost deja prezentat de FCSB, dar fundaşul de 28 de ani a fost dat în judecată de fostul său club, Ujpest, care susţine că jucătorul şi-a reziliat unilateral contractul cu maghiarii, după ce fusese trimis la echipa a doua.

Într-un comunicat emis de club, conducerea lui Ujpest acuză că reprezentanţii lui Andre Duarte au premeditat toate mişcările, pentru ca acesta să ajungă în Liga 1.

Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest

“În primul rând, am dori să precizăm că Ujpest FC a avut intenții bune pentru Andre Duarte în sezonul actual și a clarificat acest lucru prin prelungirea contractului jucătorului. Cu toate acestea, după ce a primit taxa de prelungire a contractului, André Duarte nu a dorit să arate încrederea pe care clubul i-o acordase.

După aceasta, într-un timp extrem de scurt, invocând diferite motive, și-a reziliat ilegal contractul, iar apoi un club românesc l-a prezentat drept propriul jucător. După o evoluție atât de rapidă a evenimentelor, este greu să nu vezi planul, premeditarea.

Cunoaștem declarațiile făcute de avocatul jucătorului în declarație, rezilierea ilegală conținea și acestea, cu care nu suntem deloc de acord, motiv pentru care am intentat un proces, care va fi examinat de instanțele maghiare competente.