Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest! Se complică lucrurile pentru noul transfer de la FCSB - Antena Sport

Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest! Se complică lucrurile pentru noul transfer de la FCSB

Home | Fotbal | Liga 1 | Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest! Se complică lucrurile pentru noul transfer de la FCSB

Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest! Se complică lucrurile pentru noul transfer de la FCSB

Dan Roșu Publicat: 10 decembrie 2025, 9:12

Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest! Se complică lucrurile pentru noul transfer de la FCSB

Andre Duarte a semnat cu FCSB - Facebook FCSB

Andre Duarte a fost deja prezentat de FCSB, dar fundaşul de 28 de ani a fost dat în judecată de fostul său club, Ujpest, care susţine că jucătorul şi-a reziliat unilateral contractul cu maghiarii, după ce fusese trimis la echipa a doua.

Într-un comunicat emis de club, conducerea lui Ujpest acuză că reprezentanţii lui Andre Duarte au premeditat toate mişcările, pentru ca acesta să ajungă în Liga 1.

Andre Duarte, dat în judecată de Ujpest

“În primul rând, am dori să precizăm că Ujpest FC a avut intenții bune pentru Andre Duarte în sezonul actual și a clarificat acest lucru prin prelungirea contractului jucătorului. Cu toate acestea, după ce a primit taxa de prelungire a contractului, André Duarte nu a dorit să arate încrederea pe care clubul i-o acordase.

După aceasta, într-un timp extrem de scurt, invocând diferite motive, și-a reziliat ilegal contractul, iar apoi un club românesc l-a prezentat drept propriul jucător. După o evoluție atât de rapidă a evenimentelor, este greu să nu vezi planul, premeditarea.

Cunoaștem declarațiile făcute de avocatul jucătorului în declarație, rezilierea ilegală conținea și acestea, cu care nu suntem deloc de acord, motiv pentru care am intentat un proces, care va fi examinat de instanțele maghiare competente.

Suntem extrem de dezamăgiți de situație, dar în acest moment ne putem concentra doar pe reducerea prejudiciului financiar semnificativ cauzat de jucător și am luat măsurile necesare în acest sens. Újpest FC nu dorește să comenteze mai multe pe această temă până la finalizarea procedurilor judiciare”, a fost mesajul clubului, conform Nemzeti Sport.

Reacţie categorică după ce Ujpest a reclamat-o pe FCSB la FIFA

Ujpest a reclamat-o pe FCSB la FIFA după transferul lui Andre Duarte. Oficialii clubului maghiar susţin că mutarea nu s-a oficializat într-un mod legal, deşi jucătorul a semnat cu campioana ca fiind liber de contract.

Bogdan Mitrea, cel care a intermediat mutarea alături de impresarul Bernardo Vasconcelos, a reacţionat şi a transmis că FCSB nu are nimic de pierdut în acest proces deschis de cei de la Ujpest.

“FCSB nu are nicio treabă. Asta va trebui să demonstreze Ujpest, dar nu văd cum. S-a comportat discriminatoriu cu jucătorul, nu a răspuns la solicitările lui. FCSB nu are nicio vină, pentru că jucătorul era liber când s-a negociat cu FCSB. Trebuie să se dovedească implicarea clubului.

Duarte a rupt contractul doar pentru comportament discriminatoriu și că l-a trimis la echipa a doua. Postările online care s-au făcut pagina oficială a clubului, faptul că i s-a comunicat să se ducă la echipa a doua fără motivare”, a spus Mitrea, citat de digisport.ro.

1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul" a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de "multe, multe milioane de euro" pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 4 Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul "2 pauză / 1 final" 5 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 6 Mihai Stoica a anunțat încă un transfer la FCSB, după cel al lui Kevin Ciubotaru: „Suntem în discuții"
