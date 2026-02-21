CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor! Victorie categorică în meciul cu Ikast - Antena Sport

Închide meniul
CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor! Victorie categorică în meciul cu Ikast

Publicat: 21 februarie 2026, 20:41

Crina Pintea / Sport Pictures

Campioana CSM Bucureşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Ikast, scor 33-24 (15-7), şi încheie pe locul 2 în grupa B din Liga Campionilor, astfel că se califică direct în sferturile de finală, alături de liderul Brest Bretagne Handball. La meci a asistat şi Cristina Neagu, fostul căpitan al campioanei României.

Meciurile din ultima etapă s-au jucat la aceeaşi oră, iar rezultatele sunt: Odense – FTC Budapesta 28-30, Sola HK – HC Podravka 33-24 şi Krim – Brest 25-37.

La finalul partidelor din grupa B, clasament este următorul: 1. Brest 22, 2. CSM Bucureşti 20, 3. FTC Budapesta 20, 4. Odense 19, 5. Ikast 16, 6. HC Podravka 7, 7. Krim 5, 8. Sola HK 3.

Primele două clasate, Brest şi CSM, se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă în optimi, cu formaţiile de pe aceleaşi poziţii în grupa A.

Rezultatele obţinute de campioana României în grupa B: 27-28 şi 33-24 cu Ikast Handbold, 31-28 şi 35-30 cu FTC Budapesta, 31-34 şi 40-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 şi 33-28 cu Podravka, 27-31 şi 26-20 cu Krim Ljubljana, 30-36 şi 33-24 cu Odense, 38-30 şi 34-31 cu Sola HK.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

