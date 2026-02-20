Jurnal Antena Sport | Relax, băieţi! - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Relax, băieţi!
Primii în România, oltenii refuză să vorbească despre titlu. Antrenorul Coelho a cerut asta. Ca să mai scape de stres, jucătorii Craiovei au primit o vacanţă.
Primii în România, oltenii refuză să vorbească despre titlu. Antrenorul Coelho a cerut asta. Ca să mai scape de stres, jucătorii Craiovei au primit o vacanţă.
Jurnal Antena Sport | Relax, băieţi!Jurnal Antena Sport | Relax, băieţi!
Jurnal Antena Sport | Finala disperaţilorJurnal Antena Sport | Finala disperaţilor
Jurnal Antena Sport | Un şoc de la ŞucuJurnal Antena Sport | Un şoc de la Şucu
Jurnal Antena Sport | Încărcaţi pentru titluJurnal Antena Sport | Încărcaţi pentru titlu
Jurnal Antena Sport | Susţinere pentru LucescuJurnal Antena Sport | Susţinere pentru Lucescu