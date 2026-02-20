Jurnal Antena Sport | Finala disperaţilor - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Finala disperaţilor

Tănase şi Thiam şi-au terminat tratamentele la Belgrad şi sunt gata să joace cu Metaloglobus în meciul disperării pentru FCSB.

23:16
Zoran Mitrov şi-a atacat colegii după FC Botoșani – U Cluj 1-3: “Fiecare am luat-o pe alt drum”
22:54
Coșmar pentru Marius Șumudică! Un nou eșec pentru român în Arabia Saudită
22:41
Leo Grozavu, mesaj pentru jucători: “Acum trebuie să arătăm caracter”
22:29
Alex Chipciu, discurs sincer după victoria de la Botoșani: „Nu suntem calificați”
22:24
Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey”
21:58
Botoşani – U Cluj 1-3. „Șepcile roșii” defilează către o nouă prezență în play-off
