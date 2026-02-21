Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Mobilizare generală pe Arena Naţională înainte de Rapid - Dinamo - Antena Sport

Home | Video | Jurnal Antena Sport | Mobilizare generală pe Arena Naţională înainte de Rapid – Dinamo
Video

Jurnal Antena Sport | Mobilizare generală pe Arena Naţională înainte de Rapid – Dinamo

A fost mobilizare generală pe Arena Naţională din Bucureşti pentru ca derby-ul Rapid – Dinamo să nu fie amânat. Şucu a fost de la prima oră pe stadion

Ultimele video adaugate

Bijuterie în Benfica - AFS! A înscris din Rabona şi a dus scorul la 3-0

Bijuterie în Benfica - AFS! A înscris din Rabona şi a dus scorul la 3-0

Bijuterie în Benfica - AFS! A înscris din Rabona şi a dus scorul la 3-0
Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu s-a întors cu veşti mari din Belgia! Va sta pe bancă la meciul cu Turcia

Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu s-a întors cu veşti mari din Belgia! Va sta pe bancă la meciul cu Turcia

Jurnal Antena Sport | Mircea Lucescu s-a întors cu veşti mari din Belgia! Va sta pe bancă la meciul cu Turcia
Jurnal Antena Sport | Mobilizare generală pe Arena Naţională înainte de Rapid - Dinamo

Jurnal Antena Sport | Mobilizare generală pe Arena Naţională înainte de Rapid - Dinamo

Jurnal Antena Sport | Mobilizare generală pe Arena Naţională înainte de Rapid - Dinamo
Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul 2026 pentru Williams: "Rămâne de văzut dacă vor rezolva"

Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul 2026 pentru Williams: "Rămâne de văzut dacă vor rezolva"

Cătălin Ghigea şi Antal Putinică au prefaţat sezonul 2026 pentru Williams: "Rămâne de văzut dacă vor rezolva"
Jurnal Antena Sport | Relax, băieţi!

Jurnal Antena Sport | Relax, băieţi!

Jurnal Antena Sport | Relax, băieţi!
22:02
Marian Aioani a fost lovit în cap cu un bulgăre. Au fost şi scandări rasiste!
21:57
Osasuna – Real Madrid 2-1! Gazdele au dat lovitura în prelungiri, iar Barcelona poate reveni pe primul loc în La Liga
21:47
FotoApariţie surpriză la Rapid – Diamo. Cu cine a venit Mihăilă la meci
21:42
VideoBijuterie în Benfica – AFS! A înscris din Rabona şi a dus scorul la 3-0
21:20
LIVE TEXTRapid – Dinamo 2-0. Două goluri în 4 minute, “câinii” sunt în corzi!
21:20
Daniel Pancu anunţă un transfer pe bani grei la CFR: “O sumă mult mai mare ca Louis Munteanu”
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 3 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte