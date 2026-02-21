Lecce - Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu se poate distanța la 10 puncte de AC Milan. Echipele de start - Antena Sport

Închide meniul
Lecce – Inter LIVE SCORE (19:00). Cristi Chivu se poate distanța la 10 puncte de AC Milan. Echipele de start

Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 15:30 / Actualizat: 21 februarie 2026, 18:18

Cristian Chivu / Profimedia

Inter se deplasează etapa aceasta pe terenul celor de la Lecce, în încercarea de a se distanța la zece puncte de rivala AC Milan. Partida este transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Cristi Chivu nu se va putea baza în acest meci pe cel mai important jucător al său: Lautaro Martinez. Vârful argentinian are o accidentare musculară și va lipsi o lună de pe teren.

Lecce – Inter LIVE SCORE (19:00)

Echipele de start în Lecce – Inter:

  • Lecce (4-3-3): Falcone – Veiga, Gaspar, T. Gabriel, Gallo – Gandelman, Ramadani, Coulibaly – Pierotti, Cheddira, Sottil
    Antrenor: Eusebio Di Francesco
  • Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, De Vrij, Bastoni – L. Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco – Thuram, Esposito
    Antrenor: Cristi Chivu

Inter este cu gândul la returul cu Bodo/Glimt, din play-off-ul UEFA Champions League, însă Cristi Chivu nu permite pași greșiți în campionat. Vicecampioana Italiei se poate distanța la zece puncte de AC Milan, în cazul unui succes.

Tehnicianul român va fi nevoit să se descurce în acest meci fără Lautaro Martinez. Atacantul argentinian a suferit o accidentare musculară și va rata partide importante în această perioadă.

