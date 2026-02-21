Eugen Neagoe: "Ăsta e fotbalul, am făcut două greșeli destul de mari" - Antena Sport

Echipa CFR Cluj a bifat a noua victorie consecutivă în Liga 1, învigând sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 28-a.

Petrolul a fost foarte aproape de un rezultat mare, dar Biliboc a reuşit un gol fabulos şi să aducă victoria pentru ardeleni. Eugen Neagoe şi-a felicitat jucătorii, considerând că au avut o evoluţie bună contra unui adversar valoros, dar i-a şi taxat pentru greşeile din defensivă, care au dus la golurile CFR-ului.

“Cred că nu am arătat rău deloc. Am arătat destul de bine împotriva unui adversar valoros. Putem să ne ridicăm la nivelul fiecărui adversar în orice moment. Avem un lot destul de echilibrat.

Altfel puteam gestiona repriza a doua. Păcat, am dus jocul până în minutul 82, era 1-1. Din păcate, am greșit la golul doi. Biliboc nu trebuia să intre așa ușor în centru, trebuia să fie blocat.

Păcat, pentru că băieții au făcut un efort mare, pe un teren greu. Ăsta e fotbalul, am făcut două greșeli destul de mari.