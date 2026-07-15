Campionatul Mondial de hochei 2027 va debuta pe stadionul lui Schalke! Când va avea loc meciul de deschidere

Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă de anul viitor din Germania va avea deschiderea pe stadionul din Gelsenkirchen, aşa cum s-a întâmplat în 2010, au anunţat marţi organizatorii, citaţi de DPA.

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Naţionala gazdă Germania va înfrunta Elveţia în meciul de deschidere al turneului din 13 mai 2027, iar celelalte meciuri se vor desfăşura la Dusseldorf şi la Mannheim.

Campionatul Mondial de hochei 2027 debutează pe stadionul lui Schalke

Arena formaţiei clubului de fotbal Schalke 04 din Bundesliga are o capacitate de 61.547 de locuri, dar mult mai mulţi spectatori sunt aşteptaţi pentru că o mare parte a terenului de fotbal poate fi folosită, mai ales că patinoarul de hochei este mai mic.

Drept urmare, la ediţia din 2010 un număr record de 77.803 de spectatori au văzut meciul de deschidere dintre Germania şi SUA.

Germany and Switzerland will open the IIHF World Championship Germany 2027™ at the 61,574-seat Veltins-Arena in Gelsenkirchen!🇩🇪💥🇨🇭

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— IIHF (@IIHFHockey) July 15, 2026