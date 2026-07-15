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Campionatul Mondial de hochei 2027 va debuta pe stadionul lui Schalke! Când va avea loc meciul de deschidere

Alex Masgras Publicat: 15 iulie 2026, 19:31

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Campionatul Mondial de hochei 2027 va debuta pe stadionul lui Schalke! Când va avea loc meciul de deschidere

Stadionul lui Schalke / Getty Images

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Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă de anul viitor din Germania va avea deschiderea pe stadionul din Gelsenkirchen, aşa cum s-a întâmplat în 2010, au anunţat marţi organizatorii, citaţi de DPA.

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Naţionala gazdă Germania va înfrunta Elveţia în meciul de deschidere al turneului din 13 mai 2027, iar celelalte meciuri se vor desfăşura la Dusseldorf şi la Mannheim.

Campionatul Mondial de hochei 2027 debutează pe stadionul lui Schalke

Arena formaţiei clubului de fotbal Schalke 04 din Bundesliga are o capacitate de 61.547 de locuri, dar mult mai mulţi spectatori sunt aşteptaţi pentru că o mare parte a terenului de fotbal poate fi folosită, mai ales că patinoarul de hochei este mai mic.

Drept urmare, la ediţia din 2010 un număr record de 77.803 de spectatori au văzut meciul de deschidere dintre Germania şi SUA.

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”Gelsenkirchen a făcut istorie în ceea ce priveşte hocheiul de gheaţă în 2010. Prin găzduirea meciului de deschidere al Campionatului Mondial în această bază legendară, construim pe acea moştenire a hocheiului de gheaţă”, a spus Matti Nurminen, secretarul general al Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă (IIHF).

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