Jurnal Antena Sport | O scenă plină de legende - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | O scenă plină de legende
Hagi, Lăcătuş şi ceilalţi stelişti din vechea generaţie s-au emoţionat când s-au văzut în clipele de glorie din filmul lui Boloni. La discursul de la lansare, Boloni i-a mulţumit lui Mircea Lucescu
Hagi, Lăcătuş şi ceilalţi stelişti din vechea generaţie s-au emoţionat când s-au văzut în clipele de glorie din filmul lui Boloni. La discursul de la lansare, Boloni i-a mulţumit lui Mircea Lucescu
Jurnal Antena Sport | O scenă plină de legendeJurnal Antena Sport | O scenă plină de legende
Jurnal Antena Sport | Tragerea la sorţi i-a ridicat de la masă pe dinamoviştiJurnal Antena Sport | Tragerea la sorţi i-a ridicat de la masă pe dinamovişti
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrieAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 20 noiembrie
Jurnal Antena Sport | Nici ploaia nu i-a alungat pe fanii României din PloieștiJurnal Antena Sport | Nici ploaia nu i-a alungat pe fanii României din Ploiești
Jurnal Antena Sport | Ladislau Boloni, filmul unei legendeJurnal Antena Sport | Ladislau Boloni, filmul unei legende