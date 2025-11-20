Jurnal Antena Sport | O scenă plină de legende - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Tragerea la sorţi i-a ridicat de la masă pe dinamovişti

Procesul intentat de Felipe Massa pentru titlul din 2008 continuă! Ce a decis Înalta Curte de Justiţie londoneză

OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori”

Atac dur asupra lui Mircea Lucescu! I s-a cerut demisia selecționerului: „La pensie te scot la 55 de ani”

Gică Hagi, în top 100 al celor mai buni fotbalişti din istorie! Pe cel loc se află “Regele” în clasamentul The Athletic

Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei