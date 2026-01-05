Sergio Perez, discurs dur la adresa Red Bull: "A fi coechipierul lui Verstappen este cel mai prost job din F1" - Antena Sport

Pilotul mexican de Formula 1 Sergio “Checo” Perez, care va concura pentru noua echipă Cadillac în noul sezon competiţional ce va debuta în martie, a declarat că a fi coechipier cu olandezul Max Verstappen, de la Red Bull, este “cea mai proastă slujbă din sporturile cu motor”, scrie EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Am fost în cea mai bună echipă, dar a fost o echipă complicată, pentru că a fi coechipierul lui Max la Red Bull este cel mai prost job din Formula 1. Ştiam în ce mă bag din moment ce acel proiect era făcut pentru Max”, a afirmat “Checo” în cadrul podcastului Cracks, un podcast popular găzduit de Oswaldo Trava.

Sergio Perez, despre perioada petrecută la Red Bull: “Acest proiect a fost creat pentru Max”

Perez a intrat în detalii despre modul în care Christian Horner, fostul director al echipei Red Bull, a clarificat prioritatea pe care echipa austriacă o avea pentru Verstappen.

“Prima dată când m-am aşezat la masă cu Christian, mi-a spus: Vom concura cu două maşini pentru că trebuie să concurăm cu două maşini, dar acest proiect a fost creat pentru Max, el este talentul nostru. La Red Bull, totul era o problemă. Dacă eram mai rapid decât Max era o problemă. Se crea o atmosferă foarte tensionată dacă eram mai rapid decât el”, a explicat Perez.

Pilotul mexican în vârstă de 35 de ani a dezvăluit, de asemenea, cum pierdea controlul maşinii sale ori de câte ori era mai rapid decât Verstappen.