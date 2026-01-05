Corona Braşov - SCM Rm. Vâlcea 34-33! Sorina Grozav a făcut spectacol - Antena Sport

Corona Braşov a învins luni, pe teren propriu, formaţia SCM Rm. Vâlcea, scor 34-33 (19-19), în primul meci din 2026, contând pentru etapa a XI-a a Ligii Naţionale. Sorina Grozav a marcat 12 goluri pentru gazde.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 12 goluri, Krpez 6, pentru Corona, respectiv Maidhof 8, Necula 6, Ulsaker 5, Zschocke 5, pentru formaţia vâlceană.

Corona Braşov – SCM Rm. Vâlcea 34-33

În urma rezultatului, Corona Braşov adună 16 puncte (locul 3), iar SCM Rm. Vâlcea rămâne cu 11 (5).

Tot luni se joacă şi partida dintre CSM Târgu Jiu – CSM Bucureşti.

Celelalte meciuri din cadrul rundei a XI-a sunt programate sâmbătă, între CSM Slatina – Dunărea Brăila, HC Zalău – SCMU Craiova. Disputa dintre Minaur Baia Mare – Rapid Bucureşti este amânată pentru 4 februarie.