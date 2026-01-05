Probleme pentru Mircea Lucescu. Motivul pentru care şi-a anulat deplasarea în Antalya - Antena Sport

Închide meniul
Probleme pentru Mircea Lucescu. Motivul pentru care şi-a anulat deplasarea în Antalya

Alex Masgras Publicat: 5 ianuarie 2026, 17:06

Mircea Lucescu / Sport Pictures

Mircea Lucescu, selecţionerul României, era pregătit să meargă zilele aceastea în Antalya, acolo unde cele mai multe echipe din Liga 1 vor efectua cantonamentele de iarnă. “Il Luce” voia să meargă pentru a-i urmări pe jucătorii de naţională, înaintea barajului din luna martie.

În semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena, România va juca împotriva Turciei. În cazul unei victorii, tricolorii vor întâlni câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo.

Mircea Lucescu nu va mai merge în Turcia pentru a urmări echipele aflate în cantonament

Potrivit golazo.ro, Mircea Lucescu are probleme medicale şi a intrat pe mâna cardiologilor, atunci când a revenit în ţară. El s-a aflat tot în Turcia, la Istanbul, acolo unde s-a simţit rău.

Mircea Lucescu, ajuns la 80 de ani, a mai avut probleme în trecut. Selecţionerul României a suferit un infarct în 2009, când era antrenorul lui Şahtior, în timp ce era în Elveţia, cu echipa. La revenirea în Ucraina, el s-a simţit mai rău, după care a fost operat la Doneţk şi i s-a montat un stent.

Potrivit fanatik.ro, Ionel Gane şi Florin Constantinovici, cei doi secunzi ai săi, vor merge în Antalya pentru a urmări jucătorii de naţională. Sursa mai sus menţionată susţine că Mircea Lucescu nu scoate din calcul nici varianta de a merge în cele din urmă în Turcia, dacă starea de sănătate îi va permite, pentru meciul amical dintre FCSB şi Beşiktaş.

